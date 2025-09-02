Baterías externas con cable integrado para tenerlo todo bien atado

Poder cargar el móvil o cualquier dispositivo cuando no tenemos un enchufe cerca es posible, gracias a la ayuda de las baterías externas o también conocidas como Power Bank. En el mercado encontramos un amplio surtido de estas, pero no todas tienen la misma capacidad, ni las mismas características. Si quieres olvidarte del cable de carga, estas son ideales para ello.

Baterías de carga con cable extensible

Llevar en el bolso una batería externa con la carga, nuestros dispositivos en cualquier lugar es de lo más útil, aunque seguro que te ha pasado alguna vez, que has salido con prisa de casa o pensando en otras cosas y no has comprobado si llevabas el cable de carga. Un elemento indispensable que debemos llevar siempre para conectar los dispositivos a la batería, por lo que llevarla en el bolso no ha servido de nada. Para poder cargar los dispositivos sin preocuparnos del cable podemos optar por baterías que lo llevan integrado, estos son algunos ejemplos.

Batería con cable QODJN | QODJN

Comenzamos con la batería QODJN, con una capacidad de 26800 mAh, cuenta con 5 salidas de carga entre los que se encuentran 3 puertos carga USB-C y cables de carga rápida. Pequeña y compacta podemos llevarla con facilidad en cualquier bolso o mochila. Su precio es de 29,99 euros.

Batería con cable integrado CUKTECH | CUKTECH

Otra muy buena opción es la CUKTECH una batería con carga de 20.000 mAh, cuenta con cable USB-C integrado y carga rápida. Soporta una potencia de entrada máxima de 40W, con lo que se reduce el tiempo de carga. Cuenta con cable de carga integrado y puerto de carga USB-A adicional, pequeña y compacta, dispone de pantalla con indicador de batería, además está disponible en dos colores. Su precio es de 34,99 euros.

Batería Hichain | Hichain

Con un precio de 39,99 euros y disponible en varios colores, la batería Hichain nos ofrece una carga rápida de 65W y una capacidad de 20.000 mAh, cuenta con led y cables USB- C integrados con los que conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Además de pantalla led digital de alta presión en la que podemos ver la capacidad de carga, entre otras cosas.

Anker Nano Power Bank | Anker

Por último, pero no por ello menos recomendable, la Anker Nano Power Bank cuenta con una capacidad de carga de 10.000 mAh y cable retráctil de 70 cm con ajuste de la longitud del cable a tus necesidades, lo cual hace ella una batería compacta y fácil de llevar a cualquier parte. Dispone de potencia de carga máxima de 45W y entrada de hasta 30W. Cuenta con pantalla Led de alta calidad, en la que podemos ver tanto la capacidad de carga como el uso de la energía en tiempo real. Está disponible en varios colores y su precio es de 45,99 euros.