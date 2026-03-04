Apple Studio Display XDR, así es el mejor monitor profesional de la marca

Esta semana Apple prometió un aluvión de novedades, y lo cierto es que ha estado a la altura de las expectativas. Y ahora le toca el turno a su nueva generación de monitores profesionales pensados para acompañar a los Mac más potentes de su catálogo.

La compañía renueva su familia Studio Display con dos modelos, or un lado, el Apple Studio Display continúa siendo una pantalla premium de referencia.

Por otro, el nuevo Studio Display XDR es el modelo más pro, con tecnologías pensadas para los flujos de trabajo más exigentes del sector audiovisual y creativo. Sin duda, la pantalla más completa que ha lanzado Apple hasta la fecha

Studio Display: el compañero perfecto del Mac

Vamos a empezar hablando del modelo normal. Y este Apple Studio Display sigue siendo una de las pantallas más equilibradas dentro del catálogo de Apple.

Un panel orientado a profesionales que necesitan una gran calidad de imagen para trabajar en fotografía, vídeo, diseño gráfico, programación o producción musical, pero sin llegar al nivel extremo del modelo XDR.

Para ello, su panel Retina 5K de 27 pulgadas ofrece una resolución de 5.120 por 2.880 píxeles, lo que supone más de 14 millones de píxeles en pantalla. Esto permite trabajar con imágenes extremadamente nítidas y con un nivel de detalle muy elevado.

Apple Studio Display | Apple

Y el brillo alcanza los 600 nits, con soporte para la gama cromática P3 y que garantiza una reproducción de color muy precisa. Además, Apple también ha reforzado la experiencia en videollamadas.

Gracias a ello, el Apple Studio Display de 2026 incorpora una cámara de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage que mantiene al usuario encuadrado automáticamente mientras se mueve.

Además, añade la nueva función Vista Cenital, que permite mostrar simultáneamente una vista del escritorio desde arriba, lo que será perfecto para presentar objetos, bocetos o proyectos durante reuniones.

Pasando al sonido que ofrece este monitor, Apple Studio Display integra un sistema de seis altavoces con audio espacial. Cuatro de estos altavoces son woofers con cancelación de fuerza capaces de ofrecer graves un 30 por ciento más potentes que la generación anterior. A esto se suma un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio que mejora notablemente la captura de voz.

Por último, a nivel de conectividad, el nuevo Monitor Studio de Apple apuesta por Thunderbolt 5 como conexión principa, además, incorpora dos puertos USB-C adicionales para periféricos.

El nuevo Apple Studio Display está disponible desde 1.699 euros y se puede reservar desde el 4 de marzo. Su disponibilidad comenzará el 11 de marzo.

Studio Display XDR: el monitor profesional más copleto

El gran protagonista de esta nueva generación es el Studio Display XDR, un monitor diseñado para profesionales que necesitan la máxima precisión en imagen. Apple lo posiciona como su pantalla más avanzada hasta la fecha, pensada para entornos como producción cinematográfica, animación 3D, efectos visuales o corrección de color profesional.

Decir que la pantalla del Apple Studio Display XDR mantiene un panel Retina XDR 5K de 27 pulgadas con resolución de 5.120 por 2.880 píxeles, pero incorpora una retroiluminación mini-LED con más de 2.000 zonas de atenuación local.

Apple Monitor Display | Apple

Esta tecnología permite alcanzar un contraste de 1.000.000:1, para ofrecer una gama cromática perfecta. Por si no fuera suficiente, el monitor alcanza hasta 1.000 nits en contenido SDR y puede llegar a picos de 2.000 nits en contenido HDR

Y su precisión cromática es perfecta. Y es que el Apple Studio Display XDR admite tanto la gama P3 como Adobe RGB. ¿No te parece suficiente? Ofrece más de un 80 por ciento de cobertura del espacio de color Rec. 2020, lo que facilita trabajar con estándares profesionales de cine y televisión.

Para mejorar la experiencia visual, Apple incorpora una frecuencia de actualización de 120 Hz junto a sincronización adaptativa. Una tecnología que permite ajustar dinámicamente la tasa de refresco entre 47 y 120 Hz, en función de tus necesidades. Por lo demás, el Apple Studio Display XDR incorpora la misma cámara de 12 MP del Studio Display, igual que su sistema de altavoces y opciones de conectividad.

Respecto a su fecha de lanzamiento y precio, el nuevo Apple Studio Display XDR está disponible desde 3.499 euros y se puede reservar desde el 4 de marzo, con disponibilidad a partir del 11 de marzo.