Así es el nuevo chip de silicio que podría revolucionar la comunicación

Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka ha probado con éxito un chip de silicio innovador que podría transformar el futuro de las comunicaciones móviles 6G. Este nuevo dispositivo permite la transmisión simultánea de múltiples flujos de datos, lo que se traduce en una duplicación de la capacidad de comunicación sin necesidad de aumentar el ancho de banda. Además, presenta una menor tasa de pérdida de datos en comparación con la tecnología actual, lo que mejora notablemente la eficiencia de la señal.

El chip, conocido como multiplexor de polarización, fue fabricado utilizando procesos estándar de la industria del silicio, lo que facilita su producción en masa a un costo accesible. Esta característica lo convierte en una solución viable para su adopción a gran escala. Su diseño y funcionamiento optimizan los sistemas de comunicación basados en frecuencias de terahercios, una franja del espectro clave para las futuras redes inalámbricas de ultra alta velocidad.

Gracias a estas mejoras, esta tecnología tiene un gran potencial para impulsar aplicaciones exigentes como el video en alta definición, la realidad aumentada y la conectividad 6G. El equipo de investigación estima que, con los avances esperados en los próximos años, este tipo de chip podría formar parte integral de las redes de próxima generación en aproximadamente una década.