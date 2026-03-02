Nueva Lenovo Legion Tab: una potente tableta gaming ultra compacta

El gaming sigue contando con un hueco importante en el mercado tecnológico, y en lo que se refiere a tabletas, estamos viendo una tendencia interesante, y que es la del desarrollo de dispositivos cada vez más compactos. El que hoy nos ocupa no es mucho más grande que un plegable tipo Fold, y en cambio alberga una potencia enorme para poder jugar a nuestros títulos más exigentes con todas las garantías.

Ficha técnica de la Lenovo Legion Tab 8,8”

Sin duda es ese tamaño compacto su gran atractivo, y el gran potencial que nos ofrece para situaciones especialmente exigentes. En este caso estamos ante una tableta con una pantalla de tecnología LCD y una diagonal de 8,8 pulgadas. Esta tiene una resolución realmente elevada, que ofrece nada menos que 3040x1904 píxeles, por lo que sin duda alguna vamos a tener una elevada densidad de píxeles por pulgada.

Lenovo Legion Tab 8,8” | Lenovo

La tasa de refresco también es muy elevada, como se espera siempre de un dispositivo orientado al gaming, en este caso hablamos de 165 Hz, muy por encima de la media, tanto en smartphones como en tabletas. En términos de rendimiento es una bestia, ya que integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que viene acompañado de 12GB o 16GB de memoria RAM. También hay un almacenamiento interno de 512 GB, suficiente para almacenar muchos juegos.

Hay un LED trasero RGB que le da un toque personal y más gaming al conjunto. En términos de batería nos ofrece una de las más grandes que podemos encontrar en una tableta, y no por capacidad total, sino en la relación de esta respecto del tamaño de su pantalla. Y es que sus 9000mAh suponen más de 1000 mAh por pulgada, una marca muy poco común cuando hablamos de tabletas.

Hablamos de una tableta que es especialmente ligera para todo lo que nos ofrece, con un peso de 360 gramos. Viene acompañada de dos puertos USB tipo C, lo que en gaming es especialmente ventajoso. Ya que nos permite tanto cargar la tableta como conectar periféricos de manera cómoda, y por tanto, sin tener que sacrificar en ningún momento alguno de los dos aspectos.

Una tableta, que como hemos visto ya en otros dispositivos tanto de Lenovo como de Motorola, contará con una edición especial sobre la Copa Mundial FIFA del próximo verano, que se celebrará en norteamérica. El diseño desde luego es bastante atractivo y diferente a lo que podemos esperar de una tableta media de este tamaño. Esta además cuenta con unos acabados muy personales, y que le dan un aspecto genial.

La Legion Tab 8,8" integra el sistema Lenovo AI Engine+, que optimiza el rendimiento mediante inteligencia artificial. Esta tecnología mejora el audio resaltando sonidos clave del juego y eliminando el ruido ambiental en los chats de voz. Además, analiza las escenas en tiempo real para aumentar la precisión y sensibilidad táctil. Una tableta que llega con Android como sistema operativo, donde podremos jugar a los títulos más exigentes a nivel gráfico sin sufrir ninguna caída de frames.