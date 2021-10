Esta chaqueta calefactable que vende Xiaomi puedes regularla desde el móvil

No hay una semana en la que no conozcamos un nuevo gadget de Xiaomi, ya sea porque los lanza directamente al mercado la marca, o porque alguna de las empresas de su ecosistema ha lanzado un nuevo producto inteligente en su plataforma de crowdfunding. Hoy nos fijamos en otro de esos gadgets que no se suelen prodigar demasiado en occidente. Hablamos de una chaqueta impermeable, uno de esos cortavientos perfectos para las épocas más frescas, y que además en esta ocasión cuenta con una ayuda tecnológica para aportarnos incluso más calor del que aporta nuestro cuerpo. Vamos a conocer este curioso dispositivo en forma de chaqueta.

Una chaqueta con control desde el móvil

No son nada nuevo estas chaquetas con calefacción incorporada, y como decimos no es la primera vez que vemos este tipo de chaquetas en una tienda asiática, pero esta al venderse en la plataforma de Xiaomi y contar con características aún más inteligente nos parece bastante llamativa. Lo más llamativo es el sistema de calefacción con el que cuenta, que es capaz de mantener la temperatura interior entre los 38 y 53 grados centígrados. Pero es una temperatura que podemos regular fácilmente desde nuestro teléfono móvil, sin tocar ningún botón. Porque cuenta con cuatro velocidades diferentes de calefacción.

La chaqueta inteligente | Xiaomi Youpin

La calefacción es capaz de calentar en un solo segundo, alcanzando los 38 grados, mientras que en tres segundos se pueden alcanzar esos 53 grados máximos de temperatura. Los cuatro niveles de calefacción ajustan la temperatura a 38, 43, 48 y 52 grados centígrados, identificándose con un color diferente con el botón luminoso LED que incorpora la propia chaqueta y que sirve de control para indicarnos la temperatura actual, de esta manera in recurrir al teléfono se puede saber rápidamente la temperatura elegida. Todo ello se consigue gracias a una batería de 10000mAh de la que se alimenta la placa calefactora que llevamos en la espalda, y que es la que distribuye el calor por toda la chaqueta.

La calefacción de esta chaqueta | Xiaomi Youpin

Pero también podemos conectar la chaqueta al teléfono, quién lo diría, mediante conectividad Bluetooth. Con él podemos elegir fácilmente la temperatura de la calefacción, si no queremos manipular directamente la chaqueta. También se pueden personalizar los efectos de iluminación y otros aspectos de la calefacción que sin duda hacen de esta chaqueta un dispositivo de lo más inteligente. Además de todo esto, esta chaqueta es extremadamente ligera, de hecho, no pesa más que un par de manzanas, y es completamente impermeable, por lo que podemos salir con ella mientras llueve sin problemas, incluso contando con toda esta electrónica integrada.

La batería de esta chaqueta se carga a través de un conector USB tipo C, por lo que se puede recargar fácilmente con cualquier cargador de móvil. Una chaqueta disponible en Youpin, la plataforma de crowdfunding de Xiaomi donde se ha puesto a la venta por 40 euros, por lo que desde luego es un gran precio para una chaqueta de tejido técnico y una conectividad inteligente que hace de ella un objeto único, a la vez que asequible.