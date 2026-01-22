Los nuevos Sony LinkBuds Clip son unos auriculares geniales para hacer deporte

Los auriculares Bluetooth parecen haber alcanzado cierto techo en cuanto a características técnicas o sonido, con muchos modelos muy asequibles que ya nos ofrecen cancelación activa de ruido o sonido Hi-Res. Y la innovación está llegando, por otro lado, por el factor de forma, con un segmento emergente por el que están apostando cada vez más fabricantes. Hablamos de los auriculares de Clip, que son perfectos para hacer deporte, no solo de manera más cómoda, sino también más segura. Sony acaba de lanzar un nuevo modelo.

Precio y disponibilidad

Estos nuevos auriculares se ponen a la venta en España este mismo mes de enero. Y lo hacen por 200 euros, están disponibles en cuatro colores, como son negro, beige, morado y verde turquesa.

Los nuevos Sony LinkBuds Clip | Sony

Ficha técnica de los Sony LinkBuds Clip

Estos auriculares destacan por su diseño, ya que este es de clip, lo que quiere decir que se fijan alrededor de la oreja, y quedan por fuera del oído. Esto nos permite movernos con ellos mientras hacemos deporte sin temor a que se caigan, y además al ser abiertos, aunque de botón a la vez, nos permite escuchar mejor el entorno, lo que aporta más seguridad a nuestras sesiones de ejercicio sobre todo cuando lo hacemos en calles transitadas, o si alguien nos habla en algún momento.

Estos auriculares cuentan con tecnologías que encontramos en otros modelos premium, como los Sony de la serie 1000X. Tiene varios modos de escucha que nos ofrece tres opciones según el entorno. El modo Estándar para alta fidelidad, Voice Boost, resalta las voces en lugares ruidosos. O Sound Leakage Reduction, que minimiza la fuga de sonido en lugares silenciosos para no molestar a los demás.

A la hora de procesar la señal de sonido, ofrece DSEE para el escalado de música comprimida, 360 Reality Audio para una experiencia inmersiva y un ecualizador de 10 bandas personalizable mediante la app de Sony Sound Connect. Con estos auriculares podemos hacer llamadas de mucha calidad, ya que cuentan no solo con la ayuda de la IA para ellos, sino también con sensores de conducción ósea, que aíslan la voz del ruido ambiental.

Sobre la conectividad, disponen de conexión multipunto para alternar entre dos dispositivos simultáneamente. Esto es extremadamente útil, porque nos permite cambiar de dispositivo sin tener que estar de nuevo emparejando los auriculares. Sobre la autonomía, su batería nos ofrece hasta 37 horas de autonomía total. Incluyen carga rápida, proporcionando una hora de reproducción con solo 3 minutos de carga.

Tienen certificación IPX4, que los hace resistentes a salpicaduras y sudor, mientras que su embalaje es 100% libre de plásticos, mientras que usa un 20% de materiales reciclados en su fabricación. Por tanto estamos ante unos auriculares ideales para hacer deporte y actividades movidas, gracias a su factor de forma que cada vez es más popular en este segmento del audio.