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OPPO publica el calendario de actualizaciones de ColorOS 16. ¿Cuándo llegará a tu teléfono?

OPPO publica el calendario de actualización a ColorOS 16 basado en Android 16. Consulta qué móviles y tablets recibirán la nueva versión y cuándo llegará.

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Nuevo Oppo Reno 16 Oppo

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Alfonso de Frutos
Publicado:

OPPO ya tiene lista la hoja de ruta de ColorOS 16, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 16. Y la compañía ya ha comenzado a detallar el despliegue global de ColorOS 16.

Ten en cuenta que las fechas pueden variar según el país, el operador y la variante concreta del dispositivo, pero ya podemos confirmar qué teléfonos y tablets OPPO recibirán ColorOS 16 este año.

Qué novedades trae ColorOS 16 en móviles OPPO

Entre las grandes novedades de ColorOS 16, la firma ha conseguido mejorar la sensación de rapidez del sistema a través nuevos motores internos diseñados para ofrecer el mejor rendimiento. Además, estrena tecnologías Aurora Engine, Tidal Engine y Star Compiler, pensadas para reorganizar mejor los procesos en segundo plano, reducir bloqueos y mejorar la eficiencia energética.

Y la inteligencia artificial gana peso dentro del sistema, ya que ColorOS 16 incluye funciones orientadas a la productividad, la edición de contenido y la organización de información, con herramientas como AI Mind Space, mejoras en grabación y resumen de notas, funciones de escritura asistida y opciones de edición de imagen y vídeo más avanzadas.

Así que vamos a ver todos los modelos OPPO que recibirán la actualización. Verás modelos de finales de 2025, pero es porque no han llegado las actualizaciones a algunas regiones y lo harán en las próximas semanas.

Modelos que recibirán ColorOS 16 en octubre de 2025:

  • OPPO Find N5

  • OPPO Find N5 Satellite Communication Edition

  • OPPO Find X8 Ultra

  • OPPO Find X8 Ultra Satellite Communication Edition

  • OPPO Find X8s+

  • OPPO Find X8s

  • OPPO Find X8 Pro

  • OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition

  • OPPO Find X8

Modelos que se actualizarán en noviembre de 2025:

  • OPPO Find N3

  • OPPO Find N3 Collector’s Edition

  • OPPO Find N3 Flip

  • OPPO Find X7 Ultra

  • OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition

  • OPPO Find X7

  • OPPO Reno14 Pro

  • OPPO Reno14

  • OPPO Reno13 Pro

  • OPPO Reno13

  • OPPO Pad 4 Pro

  • OPPO Pad 3 Pro

Dispositivos que recibirán ColorOS 16 en diciembre de 2025:

  • OPPO Find N2

  • OPPO Find N2 Flip

  • OPPO Find X6 Pro

  • OPPO Find X6

  • OPPO K13 Turbo Pro

  • OPPO K13 Turbo

Modelos previstos para el primer trimestre de 2026:

  • OPPO Find X5 Pro

  • OPPO Find X5 Pro Special Edition

  • OPPO Reno12 Pro

  • OPPO Reno12

  • OPPO Reno11 Pro

  • OPPO Reno11

  • OPPO Reno10 Pro+

  • OPPO Reno9 Pro+

  • OPPO K13s

  • OPPO K13x

  • OPPO K12

  • OPPO K12 Plus

  • OPPO K12s

  • OPPO K12x

  • OPPO Pad 3

  • OPPO Pad 2

  • OPPO Pad SE

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