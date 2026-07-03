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OPPO publica el calendario de actualizaciones de ColorOS 16. ¿Cuándo llegará a tu teléfono?
OPPO publica el calendario de actualización a ColorOS 16 basado en Android 16. Consulta qué móviles y tablets recibirán la nueva versión y cuándo llegará.
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OPPO ya tiene lista la hoja de ruta de ColorOS 16, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 16. Y la compañía ya ha comenzado a detallar el despliegue global de ColorOS 16.
Ten en cuenta que las fechas pueden variar según el país, el operador y la variante concreta del dispositivo, pero ya podemos confirmar qué teléfonos y tablets OPPO recibirán ColorOS 16 este año.
Qué novedades trae ColorOS 16 en móviles OPPO
Entre las grandes novedades de ColorOS 16, la firma ha conseguido mejorar la sensación de rapidez del sistema a través nuevos motores internos diseñados para ofrecer el mejor rendimiento. Además, estrena tecnologías Aurora Engine, Tidal Engine y Star Compiler, pensadas para reorganizar mejor los procesos en segundo plano, reducir bloqueos y mejorar la eficiencia energética.
Y la inteligencia artificial gana peso dentro del sistema, ya que ColorOS 16 incluye funciones orientadas a la productividad, la edición de contenido y la organización de información, con herramientas como AI Mind Space, mejoras en grabación y resumen de notas, funciones de escritura asistida y opciones de edición de imagen y vídeo más avanzadas.
Así que vamos a ver todos los modelos OPPO que recibirán la actualización. Verás modelos de finales de 2025, pero es porque no han llegado las actualizaciones a algunas regiones y lo harán en las próximas semanas.
Modelos que recibirán ColorOS 16 en octubre de 2025:
OPPO Find N5
OPPO Find N5 Satellite Communication Edition
OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Ultra Satellite Communication Edition
OPPO Find X8s+
OPPO Find X8s
OPPO Find X8 Pro
OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition
OPPO Find X8
Modelos que se actualizarán en noviembre de 2025:
OPPO Find N3
OPPO Find N3 Collector’s Edition
OPPO Find N3 Flip
OPPO Find X7 Ultra
OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition
OPPO Find X7
OPPO Reno14 Pro
OPPO Reno14
OPPO Reno13 Pro
OPPO Reno13
OPPO Pad 4 Pro
OPPO Pad 3 Pro
Dispositivos que recibirán ColorOS 16 en diciembre de 2025:
- OPPO Find N2
OPPO Find N2 Flip
OPPO Find X6 Pro
OPPO Find X6
OPPO K13 Turbo Pro
OPPO K13 Turbo
Modelos previstos para el primer trimestre de 2026:
OPPO Find X5 Pro
OPPO Find X5 Pro Special Edition
OPPO Reno12 Pro
OPPO Reno12
OPPO Reno11 Pro
OPPO Reno11
OPPO Reno10 Pro+
OPPO Reno9 Pro+
OPPO K13s
OPPO K13x
OPPO K12
OPPO K12 Plus
OPPO K12s
OPPO K12x
OPPO Pad 3
OPPO Pad 2
OPPO Pad SE
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