¿No encuentras el pincho USB para conectar tu ratón? Así puedes solucionarlo

Quizás una de las cosas más frustrantes es perder el conector USB del ratón (dongle). Hasta hace poco esta situación lo dejaba inutilizado y teníamos que cambiarlo. Sin embargo, dependiendo de la tecnología que utilice nuestro dispositivo ahora es posible recuperarlo.

Has perdido el receptor USB de tu ratón, no lo tires. Guía de cómo recuperarlo

Aunque es una buena noticia, la mala es que no se aplica a todos los conectores, ya que no todos son iguales, por lo que antes de empezar debemos identificar la tecnología de conexión. La mayoría de los ratones funcionan mediante una frecuencia de 2,4 Ghz, pero la forma en la que se emparejan varia.

Ratón vertical | Trust

Receptores Universales (Unifying): Marcas como Logitech utilizan receptores marcados con un logo de una estrella naranja. Si tu ratón es compatible, puedes comprar un receptor nuevo y emparejarlo fácilmente.

Marcas como Logitech utilizan receptores marcados con un logo de una estrella naranja. Si tu ratón es compatible, puedes comprar un receptor nuevo y emparejarlo fácilmente. Receptores específicos de fábrica: Muchos ratones económicos vienen "emparejados" de fábrica con su USB. En estos casos, el cambio es más difícil, pero no imposible.

Muchos ratones económicos vienen "emparejados" de fábrica con su USB. En estos casos, el cambio es más difícil, pero no imposible. Dual Mode (Bluetooth + USB): Si tu ratón también tiene Bluetooth, no necesitas el USB para seguir usándolo.

En el caso de que el ratón permita un nuevo emparejamiento, tenemos tres opciones para conseguir un nuevo conector.

Compra un receptor de la marca : Es la opción más segura. Marcas de gama alta venden los conectores por separado en sus webs oficiales.

: Es la opción más segura. Marcas de gama alta venden los conectores por separado en sus webs oficiales. Busca un receptor genérico: Existen adaptadores USB de 2.4 GHz "multi-vínculo", aunque requieren que verifiques la compatibilidad exacta con el modelo de tu ratón en la descripción del producto.

Existen adaptadores USB de 2.4 GHz "multi-vínculo", aunque requieren que verifiques la compatibilidad exacta con el modelo de tu ratón en la descripción del producto. El mercado de segunda mano: A veces es más barato comprar un ratón roto del mismo modelo en portales de segunda mano solo para quedarse con su receptor.

Una vez hemos conseguido el repuesto, no es tan sencillo como enchufar y listo, necesitamos que ambos dispositivos se emparejen y se entiendan. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Busca y descarga el software oficial, en el caso de Logitech, tenemos dos opciones dependiendo del tipo de ratón, podemos usar Logitech Options o Unifying Software. En el caso de Razer, usaremos Synapse. Solo tenemos que seguir las indicaciones del asistente para añadir el dispositivo.

Una vez hemos conectado el USB al PC, tendremos que abrir el programa y apagar y encender el dispositivo pulsando alguno de sus botones para forzar la sincronización.

Esto no siempre funciona y no se pueden volver a emparejar si el ratón no es de una marca reconocida o es de la gama más bajas, probablemente no tengamos otra solución. Estos por norma general utilizan un protocolo de radiofrecuencia de 2.4Ghz cerrado, usando un número de identidad único al ratón y al receptor. Además, al carecer de memoria no podremos cambiar esta identidad.

Siendo solo posible el emparejamiento los dispositivos que cuentan con tecnología Handshaking, la cual permite usar el “modo escucha” del receptor para recibir las señales del ratón. Creando una nueva clave de cifrado y una secuencia de salto de frecuencia.