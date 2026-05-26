Fallece una joven de 28 años en un Hyrox: qué es la hipertermia y por qué puede ser tan peligrosa

Una joven de 28 años ha fallecido durante una competición Hyrox celebrada en Lyon a causa de una hipertermia. La participante, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría y fue trasladada en estado crítico por los bomberos hasta el hospital, donde murió, según medios franceses. Aunque no se conocen públicamente todos los detalles médicos del caso, el suceso ha reabierto el debate sobre los riesgos del sobreesfuerzo físico, especialmente en disciplinas de alta intensidad.

La hipertermia ocurre cuando el cuerpo genera más calor del que es capaz de eliminar, provocando un aumento peligroso de la temperatura corporal. A diferencia de la fiebre (el organismo eleva la temperatura como respuesta a una infección) aquí el problema es que el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse correctamente.

Y aunque suele asociarse al calor extremo, también puede aparecer durante ejercicios intensos. Deportes como Hyrox, que combinan carrera con ejercicios de fuerza y resistencia (remo, empuje de trineo, burpees o cargas), elevan mucho la demanda física y la producción de calor corporal. Factores como una hidratación insuficiente, el cansancio acumulado, altas temperaturas o simplemente superar el límite fisiológico pueden aumentar el riesgo.

Los expertos recuerdan además que estar en forma no elimina el riesgo. Entre las señales de alarma están los mareos, náuseas, agotamiento extremo, calambres, confusión, piel excesivamente caliente o incluso el desmayo. Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda parar inmediatamente, hidratarse y buscar atención médica si el malestar no remite.

Y es que aunque el ejercicio físico es muy beneficioso para la salud, también conviene escuchar al cuerpo y no llevarlo más allá de sus límites.