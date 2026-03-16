El Oppo Pad 5 Pro se filtra mostrando sus credenciales frente al iPad Pro

Oppo lanzará esta semana su nuevo plegable, el Find N6, un dispositivo que promete ofrecer algo que muchos esperábamos desde hace años en el mercado de plegables, eliminar la molesta arruga en el centro de la pantalla plegable, adelantándose así, por ejemplo, a la propia Apple, que espera hacerlo el próximo mes de septiembre con su primer plegable. Pues bien, ahora hemos conocido que Oppo también prepara una tableta muy potente, que puede tener en el punto de mira a los iPad Pro, las tabletas más avanzadas de los de Cupertino.

Filtradas sus principales características

Desde luego Digital Chat Station, el popular filtrador chino, está especialmente activo en las últimas horas, ya que la práctica totalidad de la actualidad en el día de hoy, en lo que a nuevos dispositivos se refiere, está marcada por sus informaciones. Ahora hemos conocido buena parte de la ficha técnica de la futura Oppo Pad 5 Pro, una tableta que promete ofrecernos unas características que nada tendrán que envidiar al futuro iPad Pro.

Oppo Pad 3 Pro | Oppo

Esta nueva tableta llegaría con una pantalla bastante generosa en dimensiones, con una diagonal de 13,2 pulgadas, similar a la de un portátil compacto. Sería una tableta especialmente potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente del momento, y por tanto nos garantizará un rendimiento sobrado en cualquier situación, sobre todo cuando exigimos un potente rendimiento jugando.

En cuanto a la cámara de fotos, este es un aspecto poco mimado cuando hablamos de tabletas, y aquí no es diferente, ofreciendo sensores bastante normales y corrientes, en este caso un trasero de 13 megapíxeles y uno delantero de 8 megapíxeles, correctos sin más, no podemos añadir otra cosa. En el mensaje compartido por el filtrador también nos da detalles interesantes sobre su potencia.

Porque la batería desde luego será de las más grandes, si no es la más grande, que hayamos visto en una tableta Android. Ya que esta tendría una enorme capacidad de 13000mAh, esto quiere decir que contaría con 1000mAh por pulgada de pantalla, esa relación de capacidad y tamaño es desde luego de las más altas del mercado, y nos da una idea de la capacidad que tendrá esta tableta para permanecer encendida.

Además de ser una batería grande, su carga también será de las más potentes en una tableta, alcanzando los 67W, lo que no está nada mal desde luego. Por otro lado, en cuanto a rendimiento, más allá de su potente procesador, el filtrador ha revelado que esta tableta tendrá versiones con 8GB, 12GB y 16GB de memoria RAM. Además, su almacenamiento interno disponible será de 256GB o 512GB.

Así que es evidente que esta tableta ha sido diseñada para convertirse en un competidor natural del iPad Pro, y ser por tanto una de las tabletas más potentes del mercado, sobre todo cuando hablamos de Android. Es de esperar que esta tableta se lance a lo largo de esta primavera en China, y que haga lo propio a nivel global quizás para el verano.