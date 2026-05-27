El Oura Ring 5 se filtra con todo detalle antes de presentarse

Aunque Samsung ha puesto de moda los anillos inteligentes, no ha sido ni mucho menos pionero en este segmento, y es que si hay un fabricante de referencia cuando hablamos de anillos, es sin duda Oura. Y parece que la firma está muy cerca de lanzar una nueva generación de su anillo inteligente, el Oura Ring 5, que parece estar muy cerca de su presentación, si tenemos en cuenta que se ha filtrado numeroso material de marketing previo a su lanzamiento.

Así va a ser la quinta generación del anillo

La filtración proviene del medio Winfuture, que tiene una excelente reputación cuando se trata de adelantar las características de un nuevo dispositivo como este. Según estas informaciones, el fabricante va a lanzar el que será el anillo inteligente más pequeño del planeta, lo que ya nos viene a decir que el diseño va a ser uno de sus grandes puntos fuertes.

Pero también habrá nuevos sensores, capaces de recoger hasta 50 parámetros deportivos diferentes relativos a nuestra salud. El anillo podrá enlazarse con numerosas apps de terceros con las que compartir sus mediciones, como por ejemplo Strava, para que automáticamente nuestra actividad se vea reflejada en nuestro smartphone.

También será resistente a los arañazos, y lo podremos sumergir hasta 100 metros, vamos, mucho más allá de hasta donde cualquier mortal va a descender. La batería de este anillo proporcionaría hasta una semana de uso con una carga completa. Una vez más, el anillo, que incluso será más caro que su predecesor, unos 30 euros más, contará con un sistema de suscripciones para poder acceder a funciones exclusivas y que sacan todo el partido del anillo.

Esta suscripción tendrá un precio de 5,99 euros al mes, y con ella podrán acceder al registro de entrenamientos de manera mucho más minuciosa, o acceder al registro permanente de la frecuencia cardiaca, los niveles de estrés, así como todo un ecosistema capaz de detectar síntomas de salud sobre ciertas dolencias.

El anillo vendrá en diferentes kits que nos permitirán averiguar cuál es la circunferencia de dedo ideal para elegir nuestro Oura 5. Se ofrecerá en tallas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sobre los acabados, lo tendremos disponible en color plata, plata pulida, rosa, dorado o negro. Según el medio, el nuevo anillo se presentará mañana 28 de mayo, y los envíos comenzarán el próximo 4 de junio.

Así que el Samsung Galaxy Ring va a tener más competencia aún por parte de uno de sus principales oponentes, o seguramente a día de hoy, su amenaza más seria. Se espera que Apple se una a este selecto club de fabricantes con anillo en el futuro, pero no parece algo cercano en el tiempo, así que de momento la lucha real será entre Oura y Samsung, y mañana se escribirá un nuevo capítulo.