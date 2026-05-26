Esta app es clave para darle un empujon a tus oposiciones

Más información Este es el buscador definitivo de cursos gratuitos en las mejores universidades del mundo

Conseguir trabajo estable en la administración pública es el objetivo de miles de opositores. La oferta de empleo público ha aumentado de forma considerable en 2026 y es por ello que la competencia será mucho mayor y más competitiva. A continuación, te contamos como la gamificación puede ayudarte a prepararte.

La gamificación, el nuevo aliado del oposito en España

Presentarnos a unas oposiciones supone enfrentarnos a más de 56.000 aspirantes para las plazas de Administrativo del Estado (C1) y otros 45.000 a las de Auxiliar Administrativo (C2), por lo que es importante estar lo más preparado posible, para ello es clave la memorización de leyes, plazos, y artículos constitucionales. Además de los métodos tradicionales, las nuevas tecnologías dan paso a otros métodos como la gamificación.

kahoot | kahoot

En la preparación de una oposición son inevitables las sesiones de lectura y subrayado. algo que con herramientas interactivas como Kahoot! Y otras plataformas digitales esta cambiando pasando del entrenamiento pasivo al activo. Aunque estas no sustituyen al estudio, si son un refuerzo dinámico que permite la autoevaluación continua, algo muy importante de cara a procesos que se entienden durante meses o años.

Una de las grandes ventajas de este método de estudio es la facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario. Con la implementación de Píldoras de aprendizaje de 10 minutos. A través de las cuales nos dan la posibilidad de aprovechar los tiempos muertos, como los descansos laborales o estudiar en el transporte público. Al mismo tiempo que podemos dividir los temarios densos en contenidos más manejables. Al tratarse de formato juego, no solo disminuye la resistencia psicológica al estudio, sino que además reduce la fatiga mental.

Gracias a la versatilidad digital, tenemos la opción de enfrentarnos al temario desde otros puntos de vista que nos ofrece el papel. Para maximizar la retención podemos hacer uso de otras técnicas de memorización, como:

Flashcards: Ideales para conceptos clave.

Ideales para conceptos clave. Repetición Espaciada: Para fijar conocimientos a largo plazo sin retroceder siempre al inicio del tema.

Para fijar conocimientos a largo plazo sin retroceder siempre al inicio del tema. Test de Verdadero/Falso: Una herramienta para detectar los matices sutiles de la legislación vigente.

Una herramienta para detectar los matices sutiles de la legislación vigente. Retos con Fecha Límite: Incentivos psicológicos que evitan que ciertos temas queden olvidados.

Kahoot! Cuenta con una estructura organizativa más allá del juego. De manera que podemos agrupar los errores cometidos con mayor frecuenta o clasificar un temario en carpetas semanales, con lo que conseguimos un calendario de aprendizaje personalizado. Lo que permite un diagnostico del aprendizaje, con lo que podemos reforzar los puntos débiles de forma sistemática.

Por lo que herramientas como la gamificación puede convertirse en la evolución para asegurarnos el éxito en el estudio. En un sistema de evaluación en el que cada décima cuenta, hacer del estudio un desafío interactivo puede marcar la diferencia entres quedarnos a las puertas o conseguir nuestro objetivo.