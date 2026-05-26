La OMS alerta de que la epidemia de ébola "nos está superando": las muertes ascienden a 220

La epidemia de ébola que afecta a varios países africanos sigue creciendo y empieza a preocupar cada vez más a las autoridades sanitarias internacionales. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que el brote actual "nos está superando", mientras las muertes sospechosas ascienden ya a 220 personas y los contagios continúan aumentando.

El epicentro del brote se encuentra en la República Democrática del Congo (RDC), aunque ya se han detectado casos en países vecinos como Uganda. Según la OMS, uno de los principales problemas es que muchos contagios se detectan demasiado tarde, lo que dificulta rastrear contactos y aislar a las personas infectadas a tiempo.

"Estamos ampliando las operaciones con carácter urgente, pero en este momento la epidemia nos está superando", reconoció Tedros, que ha advertido además de la necesidad de reforzar la vigilancia sanitaria en los países fronterizos con RDC.

Uno de los factores que complica el control del brote es que está provocado por la variante Bundibugyo del virus, para la que actualmente no existe una vacuna aprobada. Además, las zonas más afectadas, especialmente las provincias congoleñas de Ituri y Kivu del Norte, sufren una fuerte inestabilidad y violencia, lo que dificulta la atención médica y el seguimiento de nuevos casos.

Hasta ahora, la OMS ha registrado más de 900 casos sospechosos, de los que algo más de un centenar han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

¿Qué es el ébola y cómo se contagia?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre alta, vómitos, diarrea, dolor muscular intenso y, en los casos más graves, hemorragias y fallo multiorgánico.

No se transmite por el aire como ocurre con virus respiratorios, sino a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales o materiales contaminados de una persona infectada o fallecida.

Por eso, aunque el brote preocupa a los expertos y requiere vigilancia internacional, el riesgo de propagación masiva fuera de las zonas afectadas sigue siendo muy bajo.