Para mantener el césped en perfecto estado ya no es necesario perder tiempo en preparar la máquina y empujarla a pleno sol. Gracias a los avances de la tecnología y los robots inteligentes tenemos la solución perfecta. Cortacésped que se adaptan a cada tipo de terreno, ya sea un jardín pequeño con rincones difíciles o una extensión de terreno con pendientes pronunciadas.

Un cortacésped para cada jardín

No siempre la solución es comprar la máquina más grande o más cara, sino la que se ajuste a nuestras necesidades. En el mercado encontramos diferentes soluciones con las que acertar dependiendo de la orografía del terreno o el tamaño, a continuación, algunos modelos que pueden ajustarse a cada tipo de Jardín.

El nuevo Navimov i2 LiDAR Pro | Segway

Tener un terreno rústico, no es un problema con máquinas como el Segway Navimow X240, diseñado para gestionar terrenos extensos de hasta 4.200 m2 con desniveles y pendientes. Cuenta con un sistema avanzado de posicionamiento EFLS 2.0 que combina tecnología TRKcon visión por satélite, lo que le confiere una precisión centimétrica incluso en lugares en sombra o cerca de edificios. Una de sus características más destacadas es su capacidad para superar pendientes de hasta 50% (26º) gracias a su chasis robusto y sus neumáticos de alto agarre. La tecnología VisionFence con la cuenta, le ayuda a entender el terreno, no solo a cortar la hierba. Esto le permite esquivar obstáculos incluso en movimiento, ajustando su ruta de forma inteligente.

Nuevo cortacésped Dreame A3 AWD | Dreame

En el caso de los jardines de gran tamaño de hasta 3.500 m² con una orografía compleja una de las opciones más recomendadas es el Dreame A3 AWD Pro 3500, el cual destaca por su sistema de tracción a las cuatro ruedas (AWD) con motores en los bujes, con los que puede escalar hasta pendientes del 80% (38. 7º). Cuenta con tecnología OmniSense™ 3.0, que integra LiDAR 3D de 360° y visión binocular con IA lo que le permite mapear el jardín de una forma eficiente. En lo que se refiere al corte cuenta con un sistema de doble disco de corte ancho de 40 cm, para cual hace uso de la tecnología EdgeMaster™ con la que se asegura el corte de los bordes de forma perfecta.

Mova LiDAX Ultra | mova

Para jardines más pequeños con lugares angostos y recovecos es el Mova LiDAX Ultra la opción más recomendable. Optimizado para navegar por recovecos y pasillos estrechos hasta de 60 cm. Cuenta con sistema UltraView™ 2.0, que combina LiDAR y visión por IA lo que le da la capacidad de reconocer hasta 300 tipos de objetos. A pesar de ser compacto ofrece mapeo automático asistido por IA, planificación de ruta como los anteriores y función UltraTrim™ para el corte de bordes.

Una elección que depende de la configuración del jardín, donde encontramos una solución para cada tipo, manteniendo el césped en perfectas condiciones en todo momento.