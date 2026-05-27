Lenovo lanza un nuevo monitor gaming con un precio bastante asequible

Sin duda alguna, la firma china se ha convertido ya en todo un referente cuando hablamos de gaming, no solo por tener algunas de las consolas y smartphones más potentes para jugar, sino porque cuenta con muchos accesorios para disfrutar de nuestros juegos favoritos en el PC. En este caso se trata de un monitor que nos ofrece unas excelentes prestaciones a un precio bastante competitivo.

Un monitor gaming por poco más de 100 euros

No se trata de un Lenovo como tal, pero sí de un monitor de una marca que pertenece a la firma china. Hablamos de Leco Bellator, una marca que se está especializando en este tipo de dispositivos bajo el paraguas de Lenovo. Este monitor es el Zhan 25Q y cuenta con una diagonal de 24.5 pulgadas, que nos ofrece una alta resolución de 1440p, así como una tasa de refresco bastante elevada.

El nuevo monitor Bellator | Lenovo

Y es que su resolución es de 2560x1440 píxeles, lo que conocemos por QHD, y con una relación de aspecto de 16:9. Esta resolución resulta en una densidad de píxeles bastante elevada, de casi 120 píxeles por pulgada. Cuenta con una tasa de refresco de 280 Hz, que incluso con los ajustes adecuados puede llegar hasta los 300 Hz. A la hora de limitar los difuminados y desenfoques cuando hay movimiento, ofrece un tiempo de respuesta de solo 1ms.

El color que cubre este monitor es del 99% del rango de color sRGB, así como el espacio DCI-P3, del que puede cubrir el 95%. También ofrece una profundidad de color de 10 bits, mostrando hasta 1070 millones de colores en pantalla. Es compatible con HDR, mientras que el brillo pico de 400 nits aparece con el HDR activado.

El monitor está certificado por TÜV Rheinland, lo que garantiza una exposición a la luz azul más saludable. Ofrece biseles más delgados, así como una peana deslizante que puede alterar la altura hasta los 130 mm. En cuanto a conexiones, nos ofrece una conexión DisplayPort 1.4, un puerto USB 2.0 y una salida de audio estándar de 3,5 mm. El sonido viene de dos altavoces estéreo de 3W de potencia integrados en su chasis.

Lo mejor de todo es su precio, ya que se ha lanzado de momento en China por tan solo 110 euros al cambio, lo que es verdaderamente barato para todo un monitor de gaming. No es de esperar que llegue a España, pero nos demuestra que disfrutar del gaming no tiene por qué ser algo costoso necesariamente.