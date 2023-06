Dron a la vista, el DJI Air 3 se filtra con doble cámara y nuevo mando

La firma china no levanta el pie del acelerador, y por lo que conocemos ahora parece que ya tiene un nuevo dron listo para ponerse a la venta. Se trata de la tercera generación del DJI Air, que por cierto llega con una sorpresa muy agradable, y que empieza a ser habitual en los drones de gama media de la marca. Vamos a conocer sus características, porque una vez más, casi todo se ha filtrado antes de ponerse a la venta, vamos a conocerlo en detalle.

Llegará con un nuevo mando

Este nuevo dron se ha filtrado al completo, con muchas imágenes que no dejan duda sobre lo que nos va a ofrecer. Lo más llamativo es la cámara de fotos, que ahora es dual, tal y como hemos visto en otros modelos de la marca china, que nos ofrecen precisamente una cámara de estas características. Eso sí, según cuentan desde Winfuture, en este caso la cámara no será Hasselblad, por lo que la marca la diferenciará así de las que llevan los Mavic.

Junto con esta nueva cámara, que es sin duda la estrella de este dron, tenemos otros aspectos muy importantes que también se han renovado. Como la batería, que ahora es más grande, con una capacidad de 4241mAh, lo que supone hasta un 30% más de capacidad frente a la batería del modelo anterior. Así que es de esperar que tengamos bastantes más minutos, y que pueda superar tranquilamente los 40 de autonomía.

Otra de las grandes novedades tiene que ver con el mando de control, que ahora opcionalmente va a ser el DJI RC-N2, que será muy similar al DJI RC, que presume de una gran pantalla táctil, el sistema operativo Android, la app DJI Fly integrada, y en definitiva una experiencia de control mucho más completa y de calidad que con los otros mandos. De momento más allá del aspecto que nos muestran las fotos y por las que intuimos su parecido con el RC, no hay más detalles técnicos sobre este mando.

Los precios del nuevo DJI Air 3

No solo se ha filtrado al completo externamente, sino que también se han desvelado los precios con los que se pondría a la venta en Europa, por lo que es una información esencial para hacernos una idea de si hay subidas de precio o no. El precio de partida de este dron, con el mando RC-N2, llega por 1.115 euros. Mientras que el DJI Air 3 en su pack Fly More Combo se estrena por 1.389 euros.

Si queremos este mismo pack más el nuevo mando RC-N2 tendremos que pagar 1.597 euros. No sabemos la fecha de presentación, pero todo apunta a que será dentro de muy poco, y no nos extrañaría que en cuestión de días lo tengamos ya en las tiendas, en la primera semana de julio. Más o menos es la vida que suelen tener las filtraciones sobre DJI, antes de presentarse los productos.