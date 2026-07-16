Así puedes vincular tu Kindle Scribe con Google Drive

Una nueva versión de Kindle Scribe ha llegado al mercado, pero esta vez su novedad más notoria es la presencia de color en su pantalla de tinta electrónica. A continuación, te contamos, las novedades con las que cuenta y en especial la que te permite conectar el dispositivo con la nube.

Conecta tu Kindle con la nube

Quizás una de las novedades más destacables y esperadas por los usuarios sea la presencia de color y textura con tacto a papel de su pantalla de 11 pulgadas. Pero no es lo único que lo diferencia de la versión en blanco y negro. También lo son sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial convirtiéndolo en un cuaderno inteligente.

Para aquellos usuarios para los cuales la productividad es un aspecto muy importante esta nueva funcionalidad, es la solución. Amazon ha renovado su ecosistema con la integración de este con la nube integrando un acceso directo con servicios como Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote.

Un proceso de lo más sencillo que consiste en vincular nuestra cuenta en estos servicios de almacenamiento y productividad, algo que nos llevará escasos minutos.

Para ello accede a los ajustes, deslizando desde la parte superior de la pantalla, y pulsando sobre “toda la configuración”

En la columna de la izquierda selecciona la opción “conexiones”

A la derecha de la pantalla se despliegan las opciones, donde podemos elegir qué servicios queremos vincular, pulsando sobre el botón conectar.

Al hacerlo, aparece una ventana flotante en la que nos muestra un código QR el cual debemos escanear con nuestro móvil o bien acceder desde el navegador a la dirección que nos indica.

el cual debemos escanear con nuestro móvil o bien acceder desde el navegador a la dirección que nos indica. Puedes usar la cámara de tu teléfono móvil para escanear el código

Además esto nos suministra un código que debemos introducir en la web, para activar el servicio.

Una vez hecho esto, seguimos los pasos desde el teléfono o el dispositivo elegido.

Aquí tenemos la opción de seleccionar la cuenta que queremos usar, si disponemos de varias. También podemos otorgar permisos para actualizar archivos o gestionar el contenido de Google Drive añadiendo y borrando, desde el Kindle.

Si el proceso se ha realizado correctamente aparecerá el mensaje de confirmación en la pantalla de Kindle. Pulsa el botón “OK” para completar el proceso.

A partir de este momento podemos compartir cuadernos e importar textos de una forma sencilla entre dispositivos. De manera que abrimos el ecosistema hasta ahora cerrado de estos dispositivos. Pudiendo importar archivos pdf directamente desde los servicios online, realizar cambios en archivos de texto y directamente guardarlos de nuevo.

Otra de las ventajas que nos ofrece la sincronización con app como OneNote es que las notas a mano alzada se exportarán como texto convertido e imágenes integradas, para acceder a ellas desde cualquier dispositivo.

Conservando la ausencia de notificaciones masivas y la productividad, creando un espacio híbrido entre los dos mundos, gracias a la conectividad que nos ofrece. Y lo mejor de todo, que lo haremos a todo color, reflejos e incluso a pleno sol.