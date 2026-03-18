Día del Padre: regalos tecnológicos de última hora a precio de derribo

Quedan pocos días para celebrar el día del padre, una fecha señalada en el calendario. Si estás buscando un regalo tecnológico al mejor precio, aquí encontrarás algunas opciones de lo más interesantes.

Regalos tecnológicos para todo tipo de padres

Más allá de los tradicionales regalos como corbatas o perfumes, tenemos una amplia oferta de regalos con lo que demostrar a nuestro padre cuánto lo queremos. Hacer un buen regalo no solo es cuestión de invertir una gran cantidad de dinero, sino que podemos acertar con regalos tecnológicos a buen precio que encajen con la personalidad de nuestros progenitores. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes regalar.

Marshall Major IV | Marshall

Si nuestro padre se considera un melómano y además lo que le gusta es la estética retro, podemos decantarnos por los Marshall Major IV. Su diseño icónico nos recuerda a los amplificadores de la marca, aunque por lo que realmente destacan es por su comodidad y calidad de sonido. Con una autonomía de 80 horas de reproducción, son ideales para los que se olvidan de cargarlos. Están a mitad de precio, por 59 euros, en tiendas como El Corte Inglés o MediaMarkt.

Una Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Samsung

Una tableta como regalo, la Samsung Galaxy Tab A9+, es una excelente elección, para los padres interesados en la actualidad y que disfrutan tanto leyendo el periódico como de una serie o contenido multimedia. Cuenta con pantalla de 11 pulgadas y 90 Hz, la cual ayuda a la reducción de la fatiga visual al leer. Además, con su sistema de 4 altavoces podremos disfrutar de contenido multimedia con total comodidad. Ahora está de oferta por 239 euros en MediaMarkt.

El nuevo Samsung Galaxy S26+ | Samsung

Para aquellos que no quieren complicarse con la tecnología una buena opción de regalo es el Samsung Galaxy A26 5G. Un smartphone diseñado para ese tipo de perfil, fiable, con pantalla de calidad y que no se quedará obsoleto en poco tiempo. Ya que cuenta con el respaldo del extenso soporte de actualizaciones del fabricante. En Amazon lo tenemos por 195 euros.

La nueva Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi

Las pulseras de actividad como la Xiaomi Smart Band 9 Pro, son la mejor solución para los deportistas que quieren comodidad. Con pantalla AMOLED rectangular, la cual facilita la lectura de los datos, cuenta con GPS integrado y es muy ligera. Perfecta para el senderismo o el running, ya que permite disfrutar de la actividad física sin llevar encima el móvil. La tenemos por 46,99 euros en MediaMarkt.

El Samsung Galaxy Watch 8 Classic | Samsung

Para los padres más clásicos y tradiciones que se resisten a perder la elegancia de un reloj de vestir, el Samsung Galaxy Watch 8 Classic es la mejor elección. Un wearable en el que encontramos el equilibrio total entre las métricas de salud y el diseño elegante. El cual se lo otorga su caja de acero inoxidable y su inconfundible bisel giratorio. A la vez que es una herramienta precisa para cuidar de nuestro bienestar. Una selección de presentes perfecta para cada tipo de padre y que además podemos encontrarlo al mejor precio, por 257 euros en PC Componentes.