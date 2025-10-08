Cuatro smartwatches imprescindibles en la Fiesta de ofertas Prime de Amazon

Esta jornada de ofertas Prime de Amazon es la última de las dos anunciadas por la tienda online, y cuando quedan apenas 12 horas para que termine, queremos repasar algunos de los mejores smartwatches que nos podemos encontrar en esta fiesta de ofertas. Hablamos de los relojes más destacados entre estas ofertas, aunque no precisamente destacan por sus grandes descuentos, oficialmente los tienen, pero no tanto como nos gustaría, algo que está pasando en general con la mayoría de productos, que tienen unos descuentos bastante limitados. Estos son los smartwatches que no te puedes perder en la fiesta de ofertas.

Apple Watch Ultra 2

Aunque esta versión ha sido sustituida ahora por la tercera generación, la realidad es que es un reloj que cuenta con prácticamente las mismas características, y que sigue siendo el reloj más avanzado de la marca californiana. Ofrece alertas de hipertensión. Es un reloj muy potente, que destaca por aspectos como la conectividad satelital, o las propiedades para poder proporcionar información valiosa mientras buceamos. Además hace un seguimiento de la actividad física con la máxima precisión, y ofrece modos de visualización nocturna específicos. En este caso lo tenemos en las ofertas de Amazon algo más barato, por 739 euros, con un 4% de descuento, y un precio que es bastante más asequible que el modelo actual.

El Apple Watch Ultra de 2024 contará con una mejora notable en la pantalla. ¿Cuál? | Apple

Samsung Galaxy Watch Ultra de 2025

Es el modelo más reciente del reloj más avanzado de Samsung. Estamos hablando del Galaxy Watch Ultra de 47 mm, que viene con conectividad LTE, así como la inteligencia artificial de Galaxy AI. Este reloj está acabado en titanio, y nos ofrece una resistencia al agua más amplia, que profundiza hasta los 10 metros, ideal para buceo. También puede medir nuestra tensión arterial. Su batería más grande nos permite disfrutar de hasta 48 horas de autonomía en el modelo de ahorro de energía y mientras hacemos ejercicio. Además, cuenta con Wear OS 6, su precio en estas ofertas es de 521 euros, con un descuento del 5%.

Nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra | Samsung

Redmi Watch 5

La nueva generación del reloj accesible de Xiaomi no tiene nada que envidiar a otros modelos mucho más caros. A nivel de diseño es casi un calco del Apple Watch estándar, y nos ofrece una pantalla AMOLED de más de 2 pulgadas. Monitoriza toda nuestra actividad física, incluyendo la cardiaca, monitorización del sueño, o incluso nos permite controlar la cámara de nuestro teléfono. Un punto importante es que integra conectividad GPS, lo que le hace totalmente independiente de nuestro teléfono a la hora de monitorizar nuestra actividad. Su autonomía es de más de tres semanas. Y su precio es muy ajustado, ahora en Amazon lo tenemos por 71,24 euros, con un descuento del 10%.

Redmi Watch 5 | Redmi

HUAWEI Watch FIT 3

Este es otro de los modelos más destacados de esta Fiesta de ofertas, y es que nos ofrece un diseño premium, con líneas rectas, un híbrido entre el Apple Watch estándar y el Ultra. Tiene una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas, y ofrece una autonomía de más de 10 días con una carga completa.

Huawei Watch Fit 3 | Huawei

También destaca por contar con conectividad GPS, que en estas gamas no es tan habitual, al contrario de lo que hemos visto en los modelos más avanzados Apple o Samsung. Su precio es asequible, de 85,57 euros con un descuento del 10%.