Parece un viejo Mac, pero es el nuevo Mini PC de Ayaneo con pantalla abatible

El mercado de los mini PC ha crecido mucho en los últimos años, llevando al extremo las configuraciones potentes dentro de cuerpos extremadamente delgados. Y Ayaneo se ha convertido en una de las firmas más populares cuando se trata de hablar de consolas portátiles. Un concepto que también ha extendido al los PC más pequeños, como este nuevo modelo que acabamos de conocer en la plataforma de crowdfunding de Indiegogo, y que nos permite disfrutar de miles de juegos en un cuerpo eminentemente retro.

Ficha técnica del Ayaneo AM01S Mini PC

Este mini PC llega con un diseño retro que es en gran parte uno de sus principales atractivos. Y es que podemos apreciar cómo su diseño está basado en los clásicos Macintosh de Apple en los principios de la década de los 80, incluso han copiado ese icónico mensaje de Hello que aparecía en sus pantallas. Pero aunque por fuera es retro, por dentro es un ordenador especialmente potente para jugar a todo tipo de títulos.

Un mini PC que presume de una pantalla externa abatible de 4 pulgadas, que es una pantalla secundaria que nos muestra información contextual sobre los contenidos principales que aparecen en el monitor. Por ejemplo, nos permite seguir una monitorización del sistema, con información en tiempo real sobre el estado del hardware (temperatura, uso de CPU/GPU). También sirve de panel de Control, con un uso similar a Stream Deck para accesos directos a herramientas. Adicionalmente sirve como método de visualización auxiliar: mostrando widgets o información secundaria sin necesidad de una pantalla externa.

Por tanto, es un añadido que además de vistoso es realmente útil mientras estamos jugando. Además, llega en dos configuraciones, a cada cual de ellas más potentes que la otra. Por un lado, tenemos la configuración más avanzada, que nos ofrece un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, con unidad de procesamiento neural (NPU) para acelerar tareas de inteligencia artificial, además de una potente GPU integrada (AMD Radeon 890M).

La otra configuración se basa en un AMD Ryzen 7 8745HS, una alternativa igualmente potente, aunque destinada a un tipo de juegos más accesible en términos de rendimiento. Llegan con hasta 64 GB de memoria RAM LPDDR5X, lo que es una cantidad considerable, así como almacenamiento de hasta 8 TB, lo que demuestra que de retro solo tiene la carcasa, y que es de hecho uno de los mini PC más avanzados que hemos conocido.

Además, nos ofrece todo lo que podemos esperar de un buen PC, como son 2 puertos USB 4, con carga rápida de 100 W y DisplayPort. También cuenta con dos puertos de red Ethernet especialmente rápidos, de 2.5Gbps. Otros puertos adicionales son múltiples puertos USB-A, hasta 6, 2 salidas de video HDMI 2.0 y un jack de audio de 3.5 mm. La conectividad inalámbrica nos ofrece también Wifi 6 y Bluetooth 5.2.

Y todo por un precio que nos parece realmente accesible, ya que se ha puesto a la venta en Indiegogo desde 299 euros al cambio para la versión más básica de los dos, incluyendo esa llamativa pantalla abatible. Se comenzarán a entregar el próximo mes de noviembre.