Ya puedes comprar la cámara de exterior con foco de Blink en España

Amazon, la empresa detrás de Blink, ha lanzado en España su última cámara de vigilancia inteligente. Se trata de una cámara que destaca por contar con un potente foco con el que mejorar la calidad de los vídeos y de la detección de personas y objetos. Un dispositivo que se une a una nueva gama de productos anunciada hace unas semanas por Amazon, incluyendo sus nuevos altavoces preparados para Alexa. Vamos a conocer su precio y detalles técnicos.

Precio y disponibilidad

La nueva cámara de Blink se ha puesto a la venta en Amazon, donde su precio es de 94,99 euros, y tiene una disponibilidad inmediata.

Blink Outdoor con doble foco | Blink

Una cámara que graba vídeos nocturnos HD

Esta cámara llama la atención por esos dos grandes focos con los que cuentan, que parecen verdaderas alas en sus laterales. Estos focos ofrecen una iluminación LED de 700 lúmenes que se pueden activar por movimiento, para encenderse solo cuando es necesario. Con él puede grabar y transmitir vídeo en directo. Un punto a su favor es que se trata de una cámara de exterior que no necesita de cables para funcionar, por lo que tenemos total libertad a la hora de instalarla.

Porque puede transmitir vídeo con calidad HD de 1080p, mientras que por la noche la visión por infrarrojos permite ver en plena oscuridad con un gran detalle, y todo ello desde la pantalla de nuestro smartphone o en un dispositivo Amazon Echo o Fire TV, con el vídeo en streaming. También podemos hablar a través de ella con el audio bidireccional, que permite no solo hablar, sino también escuchar a quien está al otro lado de la cámara.

Según Amazon, con un par de pilas AA de Energizer, podemos mantener encendida esta cámara durante dos años, lo que desde luego es meritorio teniendo en cuenta el consumo que puede hacer al encender su foco y transmitir mediante Wifi los vídeos. La detección de movimiento se puede configurar con una doble zona, lo que nos permite ver imágenes al instante en nuestro teléfono cuando se mueve algo en una de estas zonas designadas.

Si nos hacemos con un plan de suscripción de Blink, podremos acceder a las notificaciones basadas en IA, que detectan personas, vehículos o mascotas, y filtrando en todo momento los eventos que realmente nos interesan. Eso sí, para poder guardar los vídeos en la nube y verlos posteriormente, necesitamos una suscripción a Blink Plus, que durante 30 días es totalmente gratuita.

Una cámara que de paso es compatible con Alexa, no podía ser de otra forma, ya que con ella podemos acceder a multitud de funciones mediante comandos de voz, no hay más que pedírselo a tus dispositivos Alexa, para que interactúen con la cámara y nos muestren lo que queremos ver en todo momento.