Casio lanza el reloj de Marty McFly en una genial edición limitada de Regreso al Futuro

En unos días se cumplirán nada menos que 40 años del estreno de una de las películas más influyentes del último medio siglo, Regreso al Futuro. Todo alrededor de este film se ha convertido en icono de la cultura pop, desde el mítico Delorean y su salpicadero digital, a las Nike de Marty, su chaleco de plumas, el condensador de fluzo. Y ahora Casio no ha querido perder la ocasión de reivindicar uno de los objetos clásicos que vestía el protagonista en el largometraje, su reloj digital de la marca nipona. Un mítico reloj que ahora tiene una edición especial y limitada.

Así es el nuevo Casio CA-500WEBF-1A de Regreso al Futuro

Obviamente no hablamos de un nuevo modelo, porque está basado en el clásico reloj calculadora de Casio, que lleva dando guerra desde hace más de 40 años en el mercado. Pero sí lo hacemos de una reedición que cuenta con multitud de detalles que hacen único a este reloj, y que justifican su precio más elevado. Y es que este reloj cuenta con muchos guiños a la película que ahora cumple 40 años.

Empezando por la botonera de la calculadora, que básicamente recrea los números que aparecían en el salpicadero del Delorean, en el mismo código de colores, con una línea roja, otra verde y otra amarilla. Además, las inscripciones del teclado también simulan a las del coche. También vemos alrededor de la pantalla una trama muy retro, acompañada del texto OUTATIME, que hemos visto en tantas matrículas, y el de Since 1985, recordando el año en el que se estrenó.

Pero hay muchos más detalles, el más exclusivo, el fondo de la caja grabado con el mítico condensador de fluzo, y que es seguramente lo más representativo. La hebilla también tiene el logotipo de la película grabado, para darle un toque más exclusivo y limitado. Si es exclusivo el reloj, también lo es sin duda su caja, ya que recrea las cajas de cintas VHS de la época, de aquellas que alquilamos para ver la película en los VideoClubs de hace 40 años.

Además viene con su insert, donde se introduce la caja donde viene el reloj, y que recrea una cinta VHS. Un reloj que nos ofrece todas las funciones de los clásicos relojes de calculadora de Casio, con hora dual, cronómetro, alarma diaria, señal de hora, y por supuesto la calculadora de 8 dígitos. Ofrece hora en formato de 12 y 24 horas, así como una construcción resistente al agua con un peso muy liviano, de tan solo 53 gramos. Su pila puede mantener encendido el reloj hasta 5 años, antes de tener que reemplazarla.

Obviamente al ser una edición especial, su precio es más elevado, de 119 euros. Estará disponible en los próximos días, y habrá que estar atentos en la web de Casio para poder comprobar la disponibilidad exacta. Puede parecer caro, pero estamos seguros que en cuestión de meses ese precio se multiplicará.