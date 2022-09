Convierte tu Amazon Echo en un despertador para levantarte con tu música preferida

Uno de los mejores asistentes de voz es, sin lugar a dudas, Alexa. La solución de Amazon cuenta con todo tipo de opciones para que puedas exprimir sus posibilidades. Además, si tienes un altavoz inteligente Echo, el proceso se simplifica de forma notable. ¿Lo mejor? Que le vas a poder sacar mucho más partido a este gadget del que te imaginas.

Madrugar no es plato de buen gusto para nadie, a menos que elijas una canción para tu despertador que te aporte todas las energías que necesitas. En el caso de que tu despertador sea tu Amazon Echo Dot, es muy probable que no te guste ninguna de las melodías que ofrece. De ser así, se acabó sufrir esa agonía, ya que tienes la opción de poner tu canción preferida para levantarte con ánimo por la mañana.

Claro que para poder personalizar el sonido de alarma, necesitas el asistente de voz Alexa, pues con este es con el que vas a poder configurar las acciones programadas, también conocidas como Rutinas. Con ellas puedes llevar a cabo una gran variedad de configuraciones, como personalizar la melodía de tu alarma a partir de fuente como Spotify o Amazon Music.

Configura la alarma en tu Amazon Echo

Lo mejor es que no vas a tener que volverte loco rebuscando entre los diferentes apartados de configuración de tu dispositivo, con tener la app instalada en tu smartphone, tendrás el trabajo prácticamente hecho. Se trata de un proceso muy intuitivo, así que no tardarás más que unos minutos de tu vida, y probablemente tardes más en elegir la canción que en encontrar dónde vas a poder hacerlo.

Un Amazon Echo con Alexa | Photo-by-Brandon-Romanchuk-on-Unsplash

Al entrar en la app Alexa, busca el icono denominado como Más, situado en la parte inferior.

Hecho esto, pulsa en el botón Rutinas y llegarás a una nueva pantalla donde tendrás que buscar el icono “+”.

Cuando lo hayas pulsado, pon nombre a la alarma que quieres personalizar y establece la hora como lo harías normalmente.

A continuación, pulsa Siguiente y comprueba que todos los días laborales están elegidos.

Encuentra la opción Añadir acción y selecciona Música en este, donde podrás poner el título de la canción que quieres o lista de reproducción para elegir la fuente de la que quieres que tu Amazon Echo Dot acceda.

Termina el proceso pulsando en Siguiente, y listo.

Ahora solo tendrá que elegir el dispositivo en el que quieres que se ejecute la acción, en este caso hablamos de tu Amazon Echo Dot, y pulsar en Guardar.

