La skill de Alexa que es imprescindible conocer si tienes niños en casa

Los asistentes virtuales pueden ser de gran ayuda en nuestro día a día, más allá de pedirle que nos hagan la lista de la compra o que nos recuerden las tareas que tenemos pendientes o las citas a las que debemos acudir. En el caso de Alexa, también podemos pedirle ayuda con las dosis de algunos medicamentos.

Alexa, cuál es la dosis adecuada de Dalsy

Para los que tienen niños calcular la dosis que deben administrar no siempre está claro. Depende de la edad y del peso del pequeño. Por lo que tener a mano al asistente que nos ayude a calcular la dosis correcta es de gran ayuda. Uno de los médicamente pediátricos más populares, el del Dalsy un médicamento perteneciente algrupo de las AINEs (antiinflamatorio no esteroideo) cuyo uso está prescrito para aliviar el dolor ocasional y estados febriles de los más pequeños. Este se presenta en suspensión oral, más comúnmente conocida como jarabe, por lo que administrarlo es de lo más sencillo, así como seleccionar la dosis.

Así es la respuesta de dosis de Dalsy | TecnoXplora

Si no tienes claro cuantos mililitros se deben administrar es tan sencillo como pedirle a Alexa que nos la calcule. Para ello, tenemos a nuestra disposición la Skill “Dosis de Dalsy” a través de sencillo comandos de voz, podemos preguntarle cuanto Dalsy debemos administrar en función del peso del pequeño.

Algunos de los comandos que podemos usar son “Alexa, abre dosis de Dalsy”, para iniciar la skill, momento en el que Alexa no pedirá el peso, indicando los kilos y los gramos para calcular la dosis en cuestión. Con otras frases como “Alexa, lanza dosis de Dalsy y dame la dosis de Dalsy para un niño de diez kilos” o “Alexa, abre dosis de Dalsy para veinte kilos” obtendremos la respuesta.

Esta nos ofrecerá las dosis para las diferentes preparaciones de medicamente ya sea Dalcy 20 o Dalsy 40. Resultado que nos ofrece de forma automática sin necesidad de indicarle el que tenemos en casa. Dependiendo de esta, tendremos de administrar la cantidad precisa. Además, nos indica el número de dosis sobre la que se calcula dicha cantidad. Generalmente, estas se reparten en tres dosis cada 8 horas completando un ciclo.

La Skill no guarda ningún tipo de información y la única forma de obtener una respuesta es indicando el peso. No obtendremos respuesta si en su lugar usamos la edad del pequeño para calcularla, ya que este puede variar considerablemente. La app no ofrece consejos médicos, solo nos indica la cantidad que debemos usar en cada caso. Por lo que, si tenemos alguna pregunta o urgencias, debemos acudir al médico para recibir las indicaciones y recomendaciones en cada caso. A pesar de la sencillez de la app, ya que no guarda el perfil de usuario, destaca por la facilidad de uso y la rapidez de acceso a la información. Al mismo tiempo que se reduce el margen de error a la hora de administrar la medicación. Por lo que podemos estar tranquilos y sentirnos seguros en estos casos.