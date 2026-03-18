El Realme C100i se filtra y se deja ver en España

El fabricante chino lanzaba ayer en España sus nuevos 16 Pro, unos teléfonos de gama media que cuentan con una sorprendente cámara de fotos digna de los mejores móviles de gama alta. Pero Realme está acostumbrada también a crear grandes móviles en las gamas más bajas, como demuestra el lanzamiento que está cerca de desplegar, ya que se acaba de filtrar un interesante smartphone, el Realme C100i. Por lo que hemos conocido, será uno de los móviles más baratos de la marca, a pesar de sus buenas prestaciones.

Un móvil que llegaría pronto a España

Y es que precisamente este modelo se ha dejado ver en distintas tiendas europeas, entre ellas Amazon en España, lo que es un indicador de que podría estar muy cerca de ser una realidad. En ese listado ha mostrado algunas características que nos permiten intuir precisamente que será un teléfono más económico. Ya que para empezar contará con conectividad 4G, algo que se suele asociar a móviles más baratos, al ser una tecnología más veterana.

Llegaría con memoria RAM de 4GB, así como versiones de almacenamiento con 64GB o 128GB, un indicador también de ser un teléfono muy económico. Por otro lado llegaría con una pantalla muy grande, de 6,8 pulgadas, con tecnología LCD; también asociada a teléfonos más baratos. Su batería, eso sí, será más grande de lo habitual, con una capacidad de 6000mAh, por lo que nos brindará energía para un par de días sin problemas.

La cámara de fotos con la que se estrenaría tendría un sensor principal de 50 megapíxeles, mientras que el sistema operativo sería Android 16 bajo la capa Realme UI 6, por tanto, con las últimas novedades del ecosistema de software de la firma. Donde se han conocido estas características ha sido en la certificación NBTC, pero el teléfono sigue listado en varias tiendas, también en Amazon España.

En ese listado se puede ver también una imagen, donde podemos verlo en color negro, con un módulo de cámara gris con tres sensores de cámara, por lo que es de esperar que ofrezca también un ultra grna angular y un sensor auxiliar. Por la descripción podría tratarse de un Realme Narzo, una gama conocida por sus precios económicos. En cualquier caso, parece que el lanzamiento de este smartphone podría estar a la vuelta de la esquina.

Actualmente el modelo más avanzado de la gama C de Realme en España es el C85 5G, un teléfono que tiene un precio de alrededor de 150 euros, por lo que es de esperar que este nuevo modelo tenga un precio bastante similar, sobre todo teniendo en cuenta que llega con conectividad 4G, inferior a la de ese otro modelo.