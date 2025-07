Cómo usar el iPad como segunda pantalla en tu Nintendo Switch

La nueva consola de Nintendo es oficial, y lo cierto es que está arrasando en ventas. Y, si te has comprado una Nintendo Switch 2 y tienes un iPad compatible, podrás usarlo de pantalla. ¿Lo mejor? Que te va a servir para ambas Nintendo Switch, además de en PlayStation y Xbox.

Todo gracias a un vídeo que han publicado los compañeros de MacRumors, y donde muestran lo sencillo que es convertir tu iPad en una pantalla para disfrutar de tu consola preferida.

Especialmente si tienes un iPad Pro de última generación y donde su pantalla OLED te ayudará a disfrutar de la mejor experiencia. Puede que estés fuera de casa, o que quieras echar unas partidas en tu habitación y quieres aprovechar la calidad del iPad Pro OLED. Y viendo lo fácil que es conectar el iPad a una Nintendo Switch para disfrutar de tus juegos preferidos en una pantalla de calidad, sigue estos pasos.

Qué necesitas

Decir que en el vídeo dejan claro que, aunque el proceso es sencillo, no es tan simple como conectar el iPad a la consola. Para empezar, debe ser un modelo iPad con puerto USB Tipo C. Si es con Lightning, no funcionará.

Ten en cuenta que también vas a necesitar una capturadora de vídeo. Hay una amplia variedad, pero vamos a recomendarte este modelo de Amazon, ya que es bastante económico y es justo el que han usado en MacRumors para mostrar cómo usar el iPad como pantalla de tu consola.

Además, ten en cuenta que también vas a necesitar Orion, una app disponible en la tienda de aplicaciones de la compañía de la manzana mordida y que te permitirá enviar el contenido al iPad sin apenas retrasos.

Y este es un detalle que debes tener en cuenta. Hay un ligero retraso en la señal, por lo que si juegas a juegos de acción, la experiencia no será la mejor. Pero con otros juegos vale la pena probarlo. Y la inversión es tan baja, que es un gadget que podrás aprovechar en diferentes momentos. Y siempre puedes probar la versión de pago de Orion, que ofrecerá una transmisión en tiempo real.

Cómo conectar el iPad a la Nintendo Switch y otras consolas

Una vez tengas estos accesorios, el siguiente paso será muy sencillo. Conecta la base de la Switch 2 al cable HDMI. Y en el otro extremo, conecta la tarjeta capturadora de vídeo.

En el caso de que vayas a probarlo con una PlayStation o Xbox, solo tienes que seguir los pasos, conectando un cable HDMI a tu consola y luego el adaptador a la capturadora, que conectarás al iPad a través del puerto USB Tipo C.

Ahora, enciende la consola y verás que la pantalla de tu consola Nintendo Switch 2 aparece en el iPad. Lo mismo para otras consolas, por lo que te invitamos a probar este truco con cualquier equipo con HDMI que tengas, ya que te puede sorprender.

Como habrás visto, no tiene mayor misterio. Por lo que no lo dudes y usa el iPad de pantalla con tu consola.