Cómo silenciar las notificaciones del Apple Watch para que no te molesten

La llegada de los relojes inteligentes tuvo una gran acogida, de forma que a día de hoy pocas son las personas que no cuentan con uno de estos dispositivos, o al menos desearían tener uno, pero no tienen muy claro por cuál decidirse. Eso sí, de lo que no cabe duda es que el mejor que tienes en el mercado es el Apple Watch.

Como es de esperar de un dispositivo de esta marca, ofrece una gran variedad de herramientas y funciones, incluso tienes un modo para que no te molesten las notificaciones de ser necesario. Si quieres utilizarla, te vamos a mostrar cómo.

Las ocasiones en las que puedes necesitar que las notificaciones no te molesten pueden ser varias, pero los pasos a seguir para conseguirlo son del todo seguras y no pondrán en peligro tu dispositivo.

Silencia tu Apple Watch

Si acabas de empezar a utilizar tu Apple Watch, puede que te veas impresionado por lo mucho que tiene ofrecer. Lejos de ser difícil silenciar las notificaciones, debes saber que ni siquiera va a ser necesario descargar aplicaciones de terceros, ya que se trata de una función que tienes en tu dispositivo.

Apple Watch Ultra | Apple

Una vez que actives el Modo silencio de tu Apple Watch, este dejará de sonar al recibir una notificación, pero no te preocupes si esperas un mensaje o una llamada importante, porque la vibración seguirá activa. Te dejamos con los pasos a seguir para activar el Modo silencio de tu reloj inteligente:

En primer lugar, abre el centro de control de tu Apple Watch.

Ahora busca el icono representado con una campana y pulsa en él.

Y listo, con estos sencillos pasos tendrás activo el Modo silencio.

Aprende a usar el Modo teatro

Dependiendo de la ocasión, puede que sea necesario desactivar más funciones de tu Apple Watch. Por ejemplo, con el Modo teatro, la vibración también se mantiene y el sonido se desactiva, pero además, la pantalla no se activará con el movimiento de verla. Estos son los pasos para activar este modo:

De nuevo, abre el control de tu Apple Watch arrastrando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia la superior.

Busca el icono en forma de máscaras que representa el Modo teatro.

Bastará con pulsar en este icono para que se active y listo.

Activa el Modo no molestar

Por último, otro modo de tu Apple Watch que te viene bien conocer es el Modo no molestar, el cual desactivará todo tipo de aviso de notificación, no habrá sonido, ni vibración, ni se iluminará la pantalla. Lo único que seguirá funcionando serán las alarmas, y estos son los pasos a seguir:

Dirígete al Centro de control de tu Apple Watch como en las anteriores ocasiones.

Ahora, pulsa en el icono en forma de luna que representa el Modo no molestar.

Hecho esto lo habrás activado, y también podrás establecer el tiempo que quieres que se mantenga activo.

