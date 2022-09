El requisito que debes cumplir para que tu Apple Watch Series 8 mida tu temperatura

Sin duda es el sensor tendencia entre los wearables de gama alta en las últimas semanas, el sensor de temperatura. Este permitirá a los usuarios saber si hay oscilaciones de esta que puedan avanzar algún tipo de problema de salud, además de complementar toda la información sobre nuestra actividad diaria. Ahora sabemos más detalles sobre el Apple Watch Series 8, el reloj de Apple que ha comenzado a entregarse a sus propietarios, y del que ahora hemos conocido unas modificaciones en las condiciones de soporte de Apple. Son bastante reveladoras, hasta el punto de que hay un requisito que todos los propietarios de este reloj deberán cumplir antes de usar estos sensores.

Habrá un periodo de adaptación

Para poder usar correctamente todo lo relacionado con el sensor de temperatura, los usuarios de los Apple Watch Series 8 y Ultra, que también lo incorpora, van a tener que esperar cinco noches para que este se calibre y sea capaz de calcular correctamente y con precisión la temperatura corporal. Y es que mientras dormimos estas primeras cinco noches, el Apple Watch tomará distintas muestras de temperatura cada cinco segundos para hacerse una mejor idea de cuál es la cifra real.

Esto ahora se sabe gracias a que Apple ha actualizado su página de soporte del Apple Watch, con una interesante advertencia que nos ayuda a entender cómo es capaz de analizar nuestra temperatura el reloj. Un texto que dice lo siguiente “Su temperatura corporal fluctúa naturalmente y puede variar cada noche debido a su dieta y ejercicio, consumo de alcohol, ambiente de sueño o factores fisiológicos como los ciclos menstruales y las enfermedades. Después de aproximadamente 5 noches, el Apple Watch determinará la temperatura de referencia de la muñeca y buscará cambios nocturnos en ella”.

Apple Watch Ultra | Apple

Por tanto, lo que hará el Apple Watch es analizar durante ese tiempo los cambios de temperatura para poder encontrar un patrón común que pueda determinar de forma correcta cuál es la temperatura que tiene nuestra muñeca en todo momento. De no hacerlo, todas las funciones relacionadas con la temperatura no se podrán utilizar. Tendremos que activar al menos cuatro horas durante cinco noches las funciones "Track Sleep with Apple Watch" junto a ”Sleep Focus”

Como es lógico, Apple advierte en sus explicaciones que este no es un dispositivo de grado médico, y que por tanto todas las mediciones deberán estar siempre verificadas por un titulado médico, por lo que no hay que tomarse estas como las que daría un termómetro profesional. Es lógico por otra parte que este tipo de funciones necesiten de una calibración, como por ejemplo ocurre con los Samsung Galaxy Watch más recientes, que permiten medir la presión arterial.

Para ello deben tomarse como referencia al menos tres mediciones de la tensión con un tensiómetro real. Y es que los fabricantes de estos dispositivos intentan que las mediciones sean lo más fieles a la realidad, y para eso a veces hace falta la ayuda de terceros dispositivos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo usar el asistente Alexa en el Apple Watch