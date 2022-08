Cómo pagar con tu reloj Samsung con un móvil de cualquier otra marca

Una de las dudas más frecuentes a la hora de elegir un reloj inteligente u otro wearables es la compatibilidad con nuestros dispositivos. En el caso de los Relojes inteligentes de Samsung algunas de las opciones no te funcionen si no tienes un móvil de la misma marca, pero otras sí como Samsung Pay, te contamos cómo.

Paga con Samsung Pay con tu reloj sin tener un móvil Samsung

Uno de los mejores relojes inteligentes es el Samsung Watch, pero una de las desventajas al comprarlo es que, si no tienes un móvil del mismo fabricante algunas opciones como la tensión arterial o el electrocardiograma, para que funcionen estos debemos hacer uso de la app Samsung Health Monitor que sólo está disponible para los móviles Samsung. Otra de las funciones que se puede ver afectada es la opción de pagar con el móvil.

Esta depende de Samsung Pay, la app para gestionar las tarjetas, a través de la cual podemos gestionar el uso de nuestras tarjetas bancarias y realizar pagos. Además, esta se ha actualizado recientemente y además permite incluir otros documentos digitales como tarjetas de embarque o de fidelización. La app en un principio sólo está disponible para los dispositivos del fabricante. Pero existe una forma de pagar con nuestro reloj con cualquier teléfono Android. Cuando intentamos descargar Samsung Pay en nuestro teléfono móvil, recibiremos el mensaje de que nuestro teléfono no es compatible con la app o incluso al realizar una búsqueda no nos aparecerá como opción entre los resultados de la búsqueda. Entre los resultados de la búsqueda encontramos una app llamada Samsung Pay (Watch Plug-in). Aunque realmente no funciona como una aplicación al uso, te contamos cómo instalarla y usarla para nuestros pagos.

Instalando Samsung Pay en Android | TecnoXplora

En primer lugar, debemos descargarla en nuestro teléfono.

Una vez instalada, debes seguir atentamente los pasos en el asistente de configuración.

Llegado a un punto, el asistente nos indica que existe una nueva versión de la app y si queremos actualizarla a la nueva versión. Si queremos que funcione en nuestro reloj, ignoraremos la actualización y seguiremos con la configuración .

. Si actualizamos a la nueva versión, no podremos hacer uso de esta.

Al hacerlo tendremos que introducir manualmente nuestras tarjetas.

Para ello pulsa sobre la opción “Añadir tarjetas de pago”

De modo que tras concederle los permisos necesarios para el uso de la cámara.

Hecho esto, encuadra la tarjeta que quieras incluir para escanear el número de tarjeta e introducir los datos que nos solicita.

Algo que debemos tener muy en cuenta antes de decidirnos a usarlo es si los métodos de pago de los que disponemos son compatibles con Samsung Pay, ya que si nuestra entidad bancaria no es compatible con el servicio no podremos hacer uso de esta. Una vez introducimos todos los datos, nuestro banco validará el uso de esta como método de pago y ya podremos pagar en cualquier establecimiento con nuestro reloj. Otro aspecto a tener en cuenta es que la app no aparece en el cajón de aplicaciones por lo que si necesitamos incluir nuevas tarjetas en el futuro o cambiar las opciones de configuración debemos acceder a esta a través de la tienda de aplicaciones de Google.

