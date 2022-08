Samsung lanza los Galaxy Watch 5 y 5 Pro con sensor de temperatura junto a sus Galaxy Buds2 Pro

En el evento Unpacked de hoy no podían faltar los wearables de la marca, que una vez más han recibido jugosas novedades. En esta ocasión se han presentado dos nuevos relojes, los Samsung Galaxy Watch 5 y 5 Pro, así como los nuevos auriculares, Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Vamos a conocer todo lo que nos ofrecen nuevo.

Nuevos Samsung Galaxy Watch y Watch 5 Pro

La marca coreana ha estrenado dos nuevos modelos de sus relojes, en un movimiento que añade un inédito modelo Pro, por supuesto mejor equipado. Nos vamos a centrar en este, porque el modelo estándar es bastante similar al del pasado año. Aunque comparte una de las grandes novedades de estos relojes, el sensor de temperatura. Esta es la gran mejora que nos ofrece este reloj, que será capaz de tomarnos la temperatura, lo que abre todo un mundo de posibilidades a la hora de hacer seguimiento de nuestra salud, incluso podría detectar si tenemos fiebre.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro | Samsung

Pero este modelo Pro llega con una pantalla más grande, que tiene un tamaño ahora de 1,4 pulgadas, con una resolución de 450x450 píxeles, tecnología AMOLED y modo Always On Display para mantener encendida la pantalla todo el día. Además, el cristal es de zafiro para ser más resistente aún. Llega con el procesador Exynos W910, que le ha dado muy buenos resultados a Samsung en los últimos tiempos, y en cuanto a RAM y almacenamiento no hay cambios, con 1,5GB y 16GB respectivamente.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro | Samsung

Una de las grandes novedades llega con la batería, que ahora tiene una capacidad mayor de 590mAh, doblando por ejemplo la del modelo de 40mm estándar. En cuanto a la biometría, este reloj nos ofrece además del sensor de temperatura, otros muy importantes, como el de la señal eléctrica cardiaca o el de bioimpedancia eléctrica junto a la frecuencia cardiaca. Todo esto nos permite hacer electrocardiogramas o tomar la tensión arterial de manera cómoda. También tenemos barómetro, giroscopio, sensor magnético o de luz.

Es sumergible hasta 5 atmósferas, es resistente al agua y tiene resistencia de grado militar a los elementos, la MIL-STD-810H. Es un reloj grande, con un tamaño de 45mm, y que se convierte en el más caro de la historia de la gama. De hecho, el modelo base cuesta 469 euros, y el modelo LTE 519 euros. Además, se trata de la segunda generación de relojes de Samsung que cuenta con Wear OS como sistema operativo, eso sí, muy personalizado por parte de Samsung.

Nuevos auriculares Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Por último, Samsung ha presentado la nueva generación de sus auriculares de alta gama. Estos llegan con un tamaño más compacto, hasta un 15%, lo que se agradece al llevarlos en los oídos. Integran micrófonos externos que anulan el sonido del viento cuando hacemos una llamada, y por supuesto tienen una cancelación de ruido activa al nivel que esperamos de un fabricante como este.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Samsung

El sonido es de mucha calidad, presumiendo de capacidad para reproducir música sin pérdida de calidad, de hasta 24 bits. El sonido envolvente de estos auriculares es similar al que ofrecen los AirPods con Dolby, posicionando siempre el teléfono respecto de la posición de la cabeza. La latencia de estos auriculares es mínima, y tiene un sonido muy potente, pero que no distorsiona en ningún momento sin perder fuerza. Llegan con un precio de 239 euros a España, poco más se puede pedir para unos de los mejores auriculares del mercado.

