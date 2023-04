Cómo limpiar tus auriculares inalámbricos

¿Sabías que los auriculares son uno de los dispositivos digitales que más suciedad acumulan junto a los altavoces del móvil? Aunque solamente se mueven entre la caja y las orejas, los auriculares inalámbricos acumulan demasiada suciedad. De hecho, puede llegar a ser perjudicial tanto para el dispositivo como para la calidad del sonido. Por ello, es imprescindible realizar una limpieza después de su uso o de vez en cuando.

Limpiar los auriculares puede suponer un reto porque son pequeños y a veces puede ser tentador limpiarlos con un poco de agua, lo cual es una idea errónea. Sin embargo, no es imposible. Lo primero que debes hacer es sacar la almohadilla de silicona, ya que es la parte que más suciedad recoge, debido al frecuente contacto con la cera de los oídos.

Para limpiarlas, debes meterlas en un vaso de agua y jabón y frotarlas, pero sin ejercer demasiada fuerza, tal y como te mostramos en el vídeo. Posteriormente, enjuágalas con agua limpia y sécalas bien.

Cómo calibrar tus auriculares AirPods para que suenen mejor que nunca | Unplash

Sin embargo, para limpiar el auricular tendrás que pasar un paño que no suelte pelusas. Si tu dispositivo tiene rejillas para la cancelación del ruido, límpialo con un bastoncillo de algodón. En ningún caso uses un mondadientes o un palillo punzante porque podrás estropear el auricular de forma inconsciente.

Esto no es todo, porque el estuche también hay que limpiarlo, pero para ello, debes usar el mismo trapo de microfibra que has usado para limpiar el auricular. Humedécelo con alcohol isopropílico y pásalo por los huecos de los auriculares con cuidado para no llegar a tocar los conectores.

Una vez que realices todos los pasos y estén las almohadillas completamente secas, colócalas en su sitio y podrás disfrutar de tus auriculares nuevamente.