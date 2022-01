Cómo leer cómics con tu Kindle

Los lectores de libros digitales son una excelente opción para llevar una gran selección de libros siempre con nosotros, pero sin cargar con ellos. Pero no sólo podemos usarlos para leer los libros que más nos interesan o novelas. Además de esto si somos amantes de los comics también podremos llevar nuestros preferidos a todas partes. Te contamos cómo.

Disfruta de tus comics preferidos en tu Kindle

Los ereaders de Amazon nos permiten disfrutar de nuestras lecturas ya sean adquiridos a través del gigante de las ventas o bien de libros que tengamos en formato digital. Para ellos sólo tenemos que convertirlos al formato adecuado para disfrutar de ellos. Algo parecido sucede con los comics. En Amazon podemos encontrar una amplia selección de comics, pero si tienes colecciones guardados de los que quieres disfrutar en tu Kindle también puedes hacerlo, pero antes debes convertirlos. A continuación, te contamos que pasos debes seguir para disfrutar de ellos en tu Kindle.

La forma de leer un comic difiere de la de leer una novela, su sistema de viñetas nace necesario un sistema de lectura panel a panel, a través del cual de forma guiada y cinemática podemos seguir la historia. De esta forma se consigue una experiencia mucho más inmersiva. Pero para conseguir que nuestro Kindle reproduzca de esta forma nuestros comics antiguos, debemos usar un formato especial. Debemos convertir nuestros comics a .movi ya que otros formatos como .cbz, .cbr o .pdz, usados por otros lectores y apps de lectura no son compatibles con los dispositivos de Amazon.

Kindle Comic Creator | TecnoXplora

Una opción es la herramienta que Amazon pone a disposición de los creadores de comics. Se trata de Kindle Comic Creator, esta herramienta no está diseñada para convertir nuestros archivos a formatos compatibles con nuestros ereaders. Si no que está concebida para que los creadores de contenidos, imagen a imagen vayan configurando la experiencia de lectura. Permite definir las viñetas, la experiencia de lectura y la navegación panel a panel. Una solución que además de ser muy laboriosa puede llevarnos mucho tiempo. Además de esto son muchos usuarios los que se están encontrando con problemas al necesitar KindleGen una aplicación la cual desde 202o no se puede descargar desde la página de Amazon y de la cual ya no hay soporte.

La mejor alternativa hasta el momento es usar Calibre. Una de las herramientas más usadas para convertir libros electrónicos. Pero hay que tener en cuenta, como ya hemos comentado, los comics tienen sus particularidades por lo que para usarla tendremos que utilizar un plugin con el que podremos convertir nuestros comics sin problemas. En primer lugar debemos descargar calibre Kindle comics e instalarlo en nuestro ordenador, está disponible en Windows, Mac OS y Linux podemos acceder a la página de descarga, pulsando aquí. Pero además necesitamos tener instalado KidleGen. Una herramienta que puedes descargar pulsando aquí. Aunque antes de usarla debemos tener en cuenta que desde 2020 Amazon no da soporte ni permite su descarga. A partir de este momento ya puedes convertir tus tebeos preferidos y disfrutar de ellos en tu kindle. Eso sí, aunque sea en blanco y negro ya que por el momento la familia de lectores digitales de Google no incluye ninguna versión a color por el momento.