JBL lanza nuevos auriculares y altavoces inteligentes para disfrutar esta primavera

La prestigiosa firma de sonido JBL ha presentado un buen número de nuevos dispositivos, perfectos para disfrutarlos esta primavera y el próximo verano al aire libre. Porque no solo hay auriculares de diadema o intraurales, sino también resistentes y potentes altavoces que van a llevar la música a nuestras fiestas más divertidas al aire libre. Un buen número de novedades que vamos a conocer a continuación.

Nuevos auriculares de diadema JBL Live 780NC y 680NC

Estos nuevos auriculares han sido diseñados para ofrecer comodidad durante largas jornadas, estos auriculares circumaurales integran transductores dinámicos de 40 mm que nos ofrecen un sonido nítido y compatible con audio de alta resolución (Hi-Res). Estos brindan tecnología True Adaptive Noise Cancelling 2.0, que utiliza algoritmos entrenados con inteligencia artificial para lograr una cancelación de ruido realmente precisa.

No falta el sonido espacial, gracias a JBL Spatial Sound, con la que podemos disfrutar de experiencias de escucha inmersivas y micrófonos Beamforming optimizados por IA para conseguir que llamadas libres de ruido externo. Esta nueva generación además presume ahora de un diseño más delgado, ligero y también plegable. La autonomía es generosa, de 80 horas sin cancelación de ruido y 50 horas con ella activada. Además son compatibles con el transmisor inalámbrico JBL SMART Tx. Llegan a España por 179,99€ para el 780NC y 149,99€ para el 680NC. en colores verde, morado, azul, naranja, arena, blanco y negro.

Nueva gama JBL Live 4

Estos auriculares intrauditivos destacan sin duda por su estuche de carga, que cuenta con una pantalla táctil desde la que podemos controlar distintos aspectos de su funcionamiento. La Smart Charging Case cuenta con el software JBL Smart OS 3.0, y gracias a él combinado con la pantalla táctil podemos consultar notificaciones, personalizar el fondo de pantalla o cambiar la ecualización con sencillos deslizamientos, sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Los auriculares JBL Live 4 | JBL

Esta gama consta de tres diseños diferentes, como tradicionales Buds, los Beam con diseño de stick cerrado y Flex, de stick abierto, por lo que hay formatos para todo tipo de necesidades. Cuentan con sonido Hi-Res, bajos profundos y cancelación activa de ruido mejorada, también a la hora de hacer llamadas. Los tres modelos llegan a España con un precio de 199,99 euros cada uno.

Nuevos JBL PartyBox 330 y 130

Por último, JBL también ha lanzado nuevos altavoces inteligentes para fiestas, los nuevos JBL PartyBox 330 y 130. Estrenan nuevo diseño hexagonal, y como no, para animar las fiestas, nos ofrecen un potente espectáculo de luces estroboscópicas y dinámicas sincronizadas con la música. Los dos modelos integran JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ que optimiza el sonido en tiempo real.

El modelo JBL PartyBox 330 es el altavoz más potente, con una potencia de 280 W RMS que generan dos woofers de 6,5 pulgadas y dos tweeters de cúpula PEN. Este modelo además integra unas ruedas todoterreno para llevarlo a cualquier rincón a que suene la música, así como un asa telescópica, y una autonomía de hasta 18 horas de batería, todo ello por 599,99€.

Por otro lado llega también un modelo más pequeño y compacto, como es el nuevo JBL PartyBox 130. Este ofrece una potencia de 200 W RMS con woofers de 5,25 pulgadas y tweeters de cúpula de seda. Con una carga puede permanecer reproduciendo música durante 15 horas, y su precio es de 399,99 euros.