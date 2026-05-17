Cómo mantenerte más activo mientras pasas horas frente a tu ordenador

Uno de los grandes males de la era moderna es el sedentarismo, favorecido por las largas jornadas y el trabajo en remoto. Una situación que a la larga puede acarrearnos problemas de salud más allá de la reducción de energía o falta de concentración que nos produce permanecer 8 horas o más sentados en la misma posición. Son habituales los problemas de circulación, el aumento de peso y los problemas de espalda. Algo que podemos mitigar con un espacio de trabajo dinámico en el que podamos movernos sin sacrificar la productividad.

Cambia de postura y mantente activo mientras que trabajas

Una de las mejores formas de integrar el movimiento natural a nuestras tareas diarias, la encontramos en la ergonomía y en la incorporación a nuestro espacio de trabajo de mobiliario inteligente. La clave para una buena salud reside en la alternancia, en las que pasemos parte del tiempo de pie y otra parte sentados. Para ello, los escritorios elevables como el E7 Flow de FlexiSpot, pueden ser la solución, al estar motorizadas nos permiten variar la altura de la superficie de trabajo, adaptándose a nuestra posición en cada momento.

Moviliario inteligente de Flexispot | FlexiSpot

Un escritorio que permite la transición suave entre estar sentado y de pie, cambiando la postura cada hora para activar la musculatura, sobre todo la de las piernas, y alinear la columna, mejorando la energía, sobre todo por las tardes. Al mismo tiempo que mantenemos el orden, con un escritorio despejado de cables, mejorando la estética de la habitación. Además de una mesa adaptativa, podemos implementar otros elementos aprovechando el escritorio elevable para caminar mientras trabajamos. Implementando una cinta de andar plegable como la PortaGo.

Está diseñada para encajar debajo del escritorio elevable, al contar con un motor sin escobillas, es tan silenciosa que incluso podemos seguir usándola, aunque nos encontramos en una videollamada o reunión, sin que nadie perciba su presencia. Una caminata suave, la cual podemos mantener mientras que respondemos correos, al mismo tiempo que mejora la salud cardiovascular y mantiene nuestro cuerpo activo. Al terminar, gracias a su diseño plegable 180 grados, podemos guardarla en cualquier rincón de la casa, bajo la mesa o el sofá.

Además del mobiliario inteligente, cambiar nuestros hábitos y establecer una serie de pautas a la hora de trabajar será de gran ayuda. Algunas de las rutinas saludables que podemos implementar con la regla de los 20-20-20 que consiste en, cada 20 minutos, mirar a un objeto a 20 pies (6 metros) de distancia durante 20 segundos para descansar la vista. Realizar microdescansos activos, como realizar sencillos estiramientos de hombros y cuello o levantarnos a por agua, manteniéndonos a la vez hidratados. Pasear mientras hablamos por teléfono cuando no necesitamos estar frente al ordenador, también ayuda. Dos gadgets que nos demuestran que la productividad puede ir de la mano de la salud, en la que la tecnología nos ayuda a mantenernos activos mientras trabajamos.