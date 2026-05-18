El nuevo Alienware 15 llega a España como un portátil para iniciarse en el gaming

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Aunque cuando hablamos de gaming lo hacemos no solo de dispositivos muy potentes, sino también caros, siempre hay excepciones que confirman la regla, y eso es precisamente lo que Alienware está haciendo ahora con el lanzamiento de su nuevo portátil gaming en nuestro país. No hablamos de un portátil barato, pero dentro de lo gaming es bastante accesible, y nos garantiza además una relación de prestaciones con ese precio excepcional.

Precio y disponibilidad

El Alienware 15 llega en dos variantes a España, desde 999 euros para la versión con chip AMD, y desde 1429 euros, para la que cuenta con chips Intel.

Unos portátiles potentes para iniciarse en el mundo del gaming

La idea de Alienware con este nuevo portátil es clara, acercar los dispositivos gaming a un público más amplio, y no necesariamente ese más tech que busca siempre las últimas especificaciones. De ahí que nos ofrezca un buen equilibrio entre altas prestaciones y un precio bastante razonable. Estos portátiles destacan tanto por sus acabados de calidad, como un sistema de refrigeración eficiente y un rendimiento de alto voltaje.

Nuevo Alienware 15 | Alienware

Cuenta con una bisagra que permite una apertura de hasta 180 grados, elimina la voluminosa repisa térmica trasera tradicional y presenta el icónico logo de la cabeza Alien con un acabado iridiscente. Integra contornos fluidos, un reposamanos redondeado y un diseño pronunciado en V-rail para maximizar la comodidad de uso día tras día. Pero sin duda lo más interesante es lo que hay bajo el capó, ya que podemos encontrar potentes procesadores.

Porque, según lo que nos gastemos, podemos optar por configuraciones con el procesador AMD Ryzen 7 260 y Ryzen 5 220, así como los Intel Core 7 y Core 5 de la Serie 2. Sobre el apartado gráfico, ofrece distintas opciones basadas en chips Nvidia GeForce RTX 5060, RTX 5050 y RTX 4050, siendo totalmente compatibles con la tecnología NVIDIA DLSS y preparadas para brindar hasta 110 W de TPP, asegurando una ejecución fluida de las tareas más pesadas, también jugando.

La pantalla ofrece todas las características necesarias para que los juegos se vean espectaculares. Con una diagonal de 15,3 pulgadas, resolución WUXGA de 1920x1200 píxeles, relación de aspecto más amplia de 16:10y una tasa de refresco de 165Hz. En términos de refrigeración, presume de un sistema Cryo-tech, que se compone de dos ventiladores, tres tubos térmicos de cobre y una salida trasera única; esto se apoya en la estructura Cryo-Chamber, que optimiza la entrada y distribución del aire.

Además nos ofrece webcam con resolución HD, altavoces estéreo de 2W, un touchpad antihuellas, teclado retroiluminado completo y una conectividad que incluye cable de red RJ45, HDMI y varios puertos USB-A y USB-C. A esto se suma un interesante Modo Stealth que se activa en la tecla F7, y que alterna de inmediato entre los modos de rendimiento y funcionamiento más silencioso.