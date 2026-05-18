Google explica por qué las nuevas cuentas de Gmail solo ofrecen 5 GB de almacenamiento

Las cuentas de Gmail, como casi cualquier otra de un servicio de correo, suelen venir con un espacio de almacenamiento determinado, normalmente varios GB. Hasta ahora, Gmail ofrecía 15 GB de almacenamiento gratuito junto con la cuenta de correo, pero recientemente esa cantidad se ha reducido a solo 5 GB, algo que muchos no hemos entendido. Ahora por fin Google ha explicado esta decisión, que parece pasa por hacer más seguras las cuentas de Gmail que se crean cada día.

La verdadera razón tras esta reducción de gigas

La realidad es que el almacenamiento de esas nuevas cuentas sí que está llegando con menos almacenamiento del habitual, un tercio concretamente, pero tal y como ha explicado Google, tan solo de forma temporal. Y es que hay un requisito que cumplir si queremos contar con los 15 GB de almacenamiento habitual en estas cuentas de Google. Y tiene que ver directamente con la seguridad.

Lo primero que hay que aclarar es que esto no está ocurriendo en todas las regiones, sino solo en algunas seleccionadas. Ahora, en un comunicado al medio Android Authority, Google ha aclarado por qué ha cambiado el almacenamiento en algunas regiones. Y según ese comunicado, la razón detrás de esta decisión es que para recibir esos 15 GB será necesario utilizar nuestro número de teléfono en la cuenta, introducirlo.

Esto es así porque con ello se puede activar la verificación en dos pasos, y por tanto se obliga a que la cuenta sea más segura, y por tanto, más difícil de ser hackeada por los delincuentes habituales. Una vez que se introduce el número de teléfono, se recuperan esos 15 GB de almacenamiento en la nube. Y, por tanto, conseguimos tanto la seguridad extra de la cuenta como ese almacenamiento.

Aunque no han desvelado las regiones donde han implementado este nuevo almacenamiento, parece que de momento se trata de una prueba para comprobar si esto puede afectar en algún momento a la adopción de nuevas cuentas. Parece una excusa legítima por parte de Google reducir el almacenamiento a esas cuentas que no han introducido el número de teléfono. Lejos de parecer una intromisión en la intimidad, es una buena herramienta para protegerse de aquellos que buscan robar cuentas con las excusas más variopintas y que aprovechan la falta de sistemas de verificación.

El almacenamiento de la cuenta de Gmail es algo muy importante, porque, entre otras cosas, aquellos que guardan sus chats de WhatsApp en la nube aprovechan la capacidad de su cuenta de Gmail, y dejarla en solo un tercio puede ser sinónimo de no poder hacer esa copia de seguridad. De momento no parece que esté afectando a España, pero habrá que estar atentos, porque lo lógico es que este nuevo requisito de Google termine llegando a todas las regiones.