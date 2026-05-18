Los Xiaomi 17T ya tienen fecha de presentación oficial, ¿qué esperamos de ellos?

Este año Xiaomi está acelerando, y mucho, el lanzamiento de sus móviles de alta gama, tradicionalmente reservados para la segunda mitad del año. En esta ocasión, tal y como acaba de anunciar Xiaomi, el lanzamiento de los modelos T está a la vuelta de la esquina. Y es así porque la propia firma china se ha encargado de anunciar su fecha de presentación y el consiguiente evento para este mes de mayo, prácticamente cuatro meses antes de lo que ha venido siendo habitual, y esto no deja de ser muy sorprendente.

¿Cuándo se presentan?

El mensaje en redes sociales de Xiaomi coloca la presentación de los Xiaomi 17T para el próximo 28 de mayo, por lo que en apenas 10 días vamos a conocer los que vamos a poder considerar como nuevos smartphones de alta gama de la marca. Y se presentarán a nivel global, no hablamos de China, es la cuenta global la que lo ha anunciado, y normalmente estos modelos suelen ser versiones globales de los Redmi más potentes.

¿Qué esperamos de los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro?

Como decimos, a dos auténticos móviles de gama alta, sucesores de los Xiaomi 17 lanzados durante el pasado MWC de Barcelona. Las características de ambos teléfonos se han venido filtrando en los últimos meses, y por eso ya podemos hacernos una idea bastante cercana a lo que nos van a ofrecer dentro de diez días, ante todo mucha potencia, como vamos a comprobar.

Y es que se espera que, con respecto a pantalla el modelo estándar ofrezca una diagonal de 6,59 pulgadas, mientras que el modelo Pro crezca hasta las 6,83 pulgadas. En ambos casos con resolución 1.5K, y una tasa de refresco por encima de lo habitual. Será de 144 Hz, y eso quiere decir que estará a la altura de algunos móviles gaming, que suelen ofrecer un punto más de suavidad con estas características.

En cuanto a la potencia, integrarán los dos chips más potentes de MediaTek. En este caso no hay Snapdragon, pero sí el potentísimo Dimensity 9500 para el modelo Pro, y el Dimensity 8500 Ultra para el modelo estándar. La cámara de fotos contará con cuatro sensores, y estará optimizada por Leica, por lo que en este sentido serán también de primer nivel.

Además, contarán con un sensor teleobjetivo capaz de ofrecer un Zoom de 5x, por lo que se confirma una cámara de mucha calidad con el toque único de Leica en su postprocesado. Es de esperar que el modelo Pro ofrezca ese sensor de periscopio con una resolución de 50 megapíxeles. En cuanto a la batería, ambos contarán con grandes capacidades, aunque el modelo Pro un punto más de capacidad.

Y es que tendremos en el modelo Pro una de gran capacidad, hablamos de 7000 mAh, mientras que en el caso del modelo estándar será de 6500 mAh, también bastante elevada para un móvil de alta gama. En cuanto a la IA, el modelo Pro incorporará Xiaomi HyperAI 4, el modelo más avanzado que integra la marca china en su software, mientras que en el caso del Xiaomi 17T será el modelo Xiaomi HyperAI 3.