La alternativa de Ayaneo a Steam Deck ya tiene fecha de lanzamiento

La firma Ayaneo es uno de los referentes en el mundo del entretenimiento portátil, especializada en consolas retro, también cuenta con otros modelos que exploran caminos que ahora son tendencia, como el de las consolas portátiles de alto rendimiento. El fabricante ahora ha anunciado cuándo lanzará dos de sus consolas más esperadas, entre ellas la nueva Ayaneo Next 2, que es una de esas grandes consolas alimentadas por Windows 11 y gran potencial de hardware.

Lanzamiento en junio

Como es habitual en este tipo de empresas que llevan sus productos a campañas de Indiegogo o Kickstarter, la transparencia es una máxima. Y han anunciado que la producción comienza a principios de junio, y que, por tanto, se enviarán los primeros pedidos a finales de ese mes de junio.

Ayaneo Next 2 | Ayaneo

Y es que están telegrafiando la recepción de los diferentes materiales que conforman la consola, de tal manera que ya es posible tener una fecha aproximada de lanzamiento de la consola. Obviamente, esto también quiere decir que la venta de la consola a quienes no apostaron por ella en Indiegogo también está mucho más cerca.

¿Qué esperamos de ella?

Sin duda estamos ante una de las consolas más potentes de su generación, y una digna alternativa a las Steam Deck y consolas similares que aprovechan Windows 11 para jugar a las plataformas más populares, Steam, EA Play, Ubisoft Connect, GOG, etc. Para ello, la consola llega con una configuración gráfica incluso por encima de sus competidoras, como la Asus ROG Ally. Y es que la nueva consola de Ayaneo cuenta con una tarjeta gráfica independiente.

Esta será una AMD Ryzen serie 7000/8000 y se combinará con los procesadores Intel Core más potentes del momento, para ofrecer un rendimiento superior al Triple A. Respecto de su pantalla, contará con un panel de 8 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que en juegos con mucho movimiento nos proporciona unos gráficos fluidos y sin partes borrosas.

Al estilo de las consolas con las que va a competir, esta Ayaneo Next 2 va a contar con dos paneles táctiles, perfectos para jugar a otros juegos que utilizan ratón normalmente. También ofrecerá joystick y gatillos Hall. El almacenamiento contará con un SSD M.2 2280, y la conectividad ofrece Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y USB 4. Por otro lado, también han desvelado detalles de otra consola de Ayaneo, la Konkr Fit con Windows. Que, por cierto, según Ayaneo, comenzará a fabricarse a finales de mayo, por lo que se pondrá a la venta también en junio.

Esta otra consola se caracteriza por una arquitectura x86 con Windows 11, pero en este caso con un rendimiento más ajustado. Tendrá el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470 y una iGPU Radeon 890M, que también permite jugar a títulos Triple A. La NPU integrada ofrece un rendimiento de 55 TOPS. La pantalla de esta consola es de 7 pulgadas, y cuenta con tecnología OLED, con tasa de refresco variable de hasta 144 Hz.

La batería es uno de sus aspectos más potentes, con una capacidad de 80,85 Wh, lo que es prácticamente el doble de lo que ofrecen el resto de competidores de esta categoría, lo que nos dotará de una autonomía mucho más aceptable.