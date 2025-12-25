Cómo crear un informe de tu salud en equipos Withings para llevárselo al médico

Una de las mejores firmas a la hora de comprar productos con los que cuidar de tu salud es Withings. La firma cuenta con relojes inteligentes, escáneres de orina para el baño… Y puedes hacer informes clínicos para llevárselo a tus médicos.

Si conoces los productos de la marca, el ecosistema de Withings está pensado para recoger métricas de salud de forma pasiva y constante. Básculas inteligentes, tensiómetros, relojes híbridos o sensores de sueño trabajan de manera coordinada para construir una fotografía bastante completa de cómo evoluciona el cuerpo con el paso del tiempo.

Y gracias a una función en la app de Withings, puedes crear un completo informe de salud que es perfecto para compartir con tu médico de cabecera o especialista.

Qué son los informes de salud de Withings

Los informes de salud que se pueden generar a partir de los dispositivos de Withings. En el caso del peso, por ejemplo, no solo se registra el valor en kilogramos, sino también la evolución de la masa grasa, la masa muscular, el porcentaje de agua corporal y, en modelos más avanzados, incluso indicadores como la edad vascular o la velocidad de onda de pulso. Todo ello presentado en gráficos claros que permiten detectar tendencias, para que tu médico pueda ver posibles diagnósticos de forma sencilla.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025 | Withings

Si hablamos de salud cardiovascular, los tensiómetros de Withings recopilan datos de presión sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca e irregularidades del pulso. Para un médico, disponer de ese histórico puede ser vital a la hora de ajustar un tratamiento o confirmar una sospecha clínica. Y recuerda que los relojes inteligentes de la marca también analizan la duración del descanso, las fases del sueño, los despertares nocturnos y la calidad respiratoria. Incluso pueden detectar episodios compatibles con apnea del sueño.

Toda esta información se centraliza en la aplicación de Withings, para que puedas consultar su historial completo y generar un informe de salud estructurado. Ese documento no está pensado para sustituir a un diagnóstico médico, pero te va a servir de apoyo.

Además los informes están diseñados con un lenguaje comprensible y un formato profesional, por lo que te pueden ser útiles para que tú tengas un control. Y viendo lo fácil que es generar un informe médico en la app de Withings, no dudes en probarla.

Cómo crear un informe médico con la app de Withings.

Esta función es gratuita, y no requiere suscripción a los servicios de Withings+. Para hacer tu informe clínico, sigue estos pasos.

Cómo crear un informe médico en Withings | Alfonso de Frutos