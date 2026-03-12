Así afecta la posición en la que duermes a la forma de tu pecho

La forma en la que duermes no solo influye en tu descanso, sino que también podría tener efectos en tu cuerpo con el paso del tiempo. En concreto, la postura que adoptas al dormir podría contribuir a cambios en la forma del pecho debido a la presión y a la gravedad durante horas cada noche.

Tal y como revela el farmacéutico Álvaro Fernández a través de un vídeo publicado en TikTok, ciertos hábitos al dormir pueden influir en cómo se distribuyen los tejidos del pecho. Según el experto, mantener determinadas posiciones de descanso de forma prolongada podría favorecer pequeñas modificaciones en su forma con el paso del tiempo.

Por ejemplo, dormir de lado contribuye a que haya mayor flacidez porque "el pecho cuelga demasiado y los ligamentos se acaban sobreestirando", explica. Por otro lado, "dormir boca abajo los oprime demasiado tiempo y esto hace que a la larga aparezcan más arrugas y más flacidez", asegura.

Entonces, ¿cuál es la forma ideal? Según el especialista, dormir boca arriba es la forma más "saludable" para nuestros pechos.

Sin embargo, cabe destacar que el vídeo está basado en estudios observacionales, es decir, no son los estudios con mayor nivel de evidencia científica y probablemente no sea uno de los factores más determinantes.

Tal y como revela Álvaro Fernández, la ciencia apunta a que lo que más influye en la forma del pecho es:

La genética

El paso del tiempo

Los embarazos

Los cambios de peso

El tabaquismo

La elasticidad de la piel

"La postura al dormir podría ser solo un factor más, y probablemente con mucho menos impacto que los anteriores", concluye.