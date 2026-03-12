Este llavero es un pequeño Powerbank que siempre tendrás cargado

El concepto de batería externa nos lleva acompañando ya muchos años, y se ha convertido en un dispositivo imprescindible para salir de casa con nuestros gadgets. En este caso nos hemos fijado en una pequeña batería externa que nos ofrece un factor de forma que favorece llevarla siempre cargada, ya que mientras no la usamos, ha sido diseñada para que nos espere cargando para un nuevo día de brindarnos energía. Vamos a conocer sus características, porque nos parecen bastante interesantes.

Así funciona este Powerbank TAU 2

Lo que diferencia a esta batería de otras similares es un detalle clave, y que siempre la mantiene preparada para entregar energía. Ya que ofrece una base de carga magnética que se pega a la pared o se coloca en la entrada de casa. Al llegar, simplemente colgamos nuestras llaves en el dock y el TAU 2 comienza a recargarse automáticamente. Sin duda, es una solución brillante para aquellos que siempre olvidan cargar su batería externa, si tienes tus llaves a mano para salir de casa, tienes batería.

Es verdad que no se trata de una batería muy grande, es más bien pequeña. Porque esta tiene una capacidad de 2000 mAh. Ha sido diseñada para sacarnos de apuros, y por tanto no hace falta tanta energía. Esta energía es suficiente para otorgar hasta un 30% de carga extra a un smartphone con una capacidad de batería media, lo que se traduce en unas 4 horas adicionales de llamadas o navegación.

El TAU 2 nos ofrece conectores USB tipo C, Lightning y Micro USB, por lo que es compatible con prácticamente cualquier dispositivo del mercado sin necesidad de llevar accesorios extra encima. Es extremadamente ligero, ya que el diseño se ha optimizado para que apenas pesa 40 gramos, por lo que no lo notaremos ni molestará en nuestro bolsillo. Hay otra característica de esta batería que nos parece brillante.

Ya que ofrece conectividad NFC, y permite utilizar el llavero como una tarjeta de visita digital, basta con acercarlo a otro teléfono para compartir nuestros datos de contacto o redes sociales, una función bastante útil cuando queremos hacer contactos. El dispositivo cuenta con una etiqueta QR para activar un modo perdido. Esto facilita que alguien te devuelva las llaves si las extravías.

Sobre su precio, es bastante contenido para todo lo que nos ofrece. Ya que podemos comprarlo en Indiegogo por unos 23 euros al cambio, incluyendo el propio dock donde podemos recargarlo en la pared. La entrega es prácticamente inmediata. Sin duda un dispositivo que puede ser extremadamente útil sobre todo para aquellos que no quieren estar constantemente preocupados por llevar energía extra encima en su día a día. Con esta solución, la batería estará permanentemente en carga mientras no la usamos.