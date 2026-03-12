El nuevo Ecovacs Winbot limpia tus cristales sin que tengas que levantarte del sofá

Aunque nos adentramos en la primavera dentro de unas semanas, las lluvias van a seguir acompañándonos seguro durante varios meses. Y en muchos casos acompañadas de barro algo que pone perdidos nuestros cristales. Y quien más y quien menos se preocupa de mantenerlos visibles, lo que implica limpiarlos regularmente. Algo que depende quién, y dónde, puede ser un auténtico calvario. Ahora la firma Ecovacs ha lanzado en España su nuevo limpiacristales inteligente, un dispositivo que podremos controlar cómodamente desde el sofá.

Nuevo Ecovacs Winbot

Este nuevo robot en su versión Winbot Mini 2, viene con una estación base multifuncional, que actúa como centro de control, batería y sistema de seguridad. Esta base permite que el robot trabaje sin estar conectado directamente a un enchufe de pared durante la limpieza, dándonos una total libertad de movimientos. En el apartado puramente técnico, este dispositivo cuenta con un sistema de pulverización de agua atomizada de tres boquillas.

WINBOT MINI 2 | Ecovacs

Winbot Mini 2

Gracias a su tecnología de planificación de rutas WIN-SLAM 4.0, el robot es capaz de detectar bordes y obstáculos con una precisión notable, optimizando cada pasada para no dejar ni un solo rincón sin cubrir. Además, su potencia de succión alcanza los 5500 Pa, lo que nos garantiza que se mantendrá firmemente adherido al cristal incluso en condiciones de viento o superficies ligeramente irregulares.

Ha sido diseñado para adaptarse a diferentes tipos de ventanas, desde grandes ventanales de suelo a techo hasta espejos o cristales sin marco. Y tiene esta forma cuadrada por una buena razón, maximizar el alcance en las esquinas. Incorpora un sistema de seguridad de diez niveles, que incluye un cable compuesto y una batería de respaldo, que evita cualquier riesgo de caída accidental.

El funcionamiento es muy sencillo, y podemos controlarlo desde el mismo smartphone, donde podremos hacer limpiezas manuales, controlando directamente el movimiento desde la pantalla. Además podremos hacer limpiezas de sus pulverizadores y actualizar el software, que puede ofrecernos periódicamente nuevas características. Un modelo que por cierto, es bastante similar al de Dreame, con un diseño en general que nos recuerda mucho a esos modelos.

Un limpiacristales que puede limpiar tanto cristales interiores como exteriores. Y es que lo primero que hace es succionar la superficie para mantenerse pegada a ella mientras limpia. Por eso incluso si se trata de un cristal exterior, no hay peligro de caída sobre la calle, ya que se mantiene siempre pegado a ella. Cuando va a dejar de estarlo, nos avisa y es cuando utilizamos el asa para agarrarlo. También viene con una especie de arnés que permite atarlo al mobiliario de casa con el objetivo de que no se desprenda mientras limpia.

Precio y disponibilidad

El nuevo Winbot W2S viene en versión estándar, que parte de los 299 euros. De momento se vende solo en color blanco, con un asa de piel vegana de color gris que nos permite agarrarlo cuando es necesario.