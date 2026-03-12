WhatsApp estrena cuentas para menores gestionadas por los padres: así funcionan

Meta ha anunciado hoy que las cuentas administradas por padres, madres y tutores están llegando a WhatsApp. No cabe duda de que el uso de apps de mensajería como WhatsApp por parte de menores siempre ha sido algo bastante polémico, y es que los padres no siempre hemos tenido claro cómo obrar en estos casos. Lo más parecido a esto ha sido básicamente configurar una segunda cuenta, la que va a usar nuestro hijo, en nuestro móvil, y así tener acceso directo a todos los chats. Pero lo que introduce ahora Meta es mucho más completo y desde luego más útil para los padres y madres.

Nuevas cuentas administradas de WhatsApp

El núcleo de esta actualización reside en la capacidad del administrador para filtrar quién entra y quién sale del entorno digital de nuestro hijo. Desde nuestro dispositivo, podremos decidir con qué contactos puede chatear la cuenta administrada y, lo que es más crítico en los tiempos que corren, a qué grupos tiene permitido unirse. Hay una capa adicional de seguridad que dependerá de un código PIN, que será la llave a los ajustes.

Las cuentas administradas de WhatsApp | Meta

Este código PIN de control parental residirá en el dispositivo del preadolescente. Este código es la llave maestra que impide que los ajustes de privacidad sean modificados de forma accidental o intencionada por nuestro hijo. A la hora de vincular las cuentas, será necesario que ambos teléfonos, el nuestro y el del menor, estén uno al lado del otro, para que el control sobre ese dispositivo sea real y físico.

Una vez se ha configurado la cuenta, los padres o madres podremos controlar la cuenta del menor y concretamente cuáles son los grupos a los que se puede unir, o revisar también los mensajes que le llegan desde contactos desconocidos. Algo que podremos conseguir editando los ajustes de privacidad de la cuenta del menor, para que siempre tengamos el control total de lo que puede hacer o no en su interacción con la app de mensajería de Meta.

Como no podía ser de otra forma, las conversaciones dentro de la aplicación siguen estando cifradas de extremo a extremo después de añadir la capa de seguridad de las cuentas administradas por los padres y madres. Lo que quiere decir que tan siquiera la aplicación puede ver las conversaciones dentro de nuestros chats, sino que solo son visibles por los participantes en él. Y esto es así porque las claves de descifrado de los mensajes solo se alojan de manera física en el dispositivo de cada uno de los participantes en la conversación.

Según Meta, para configurar una de estas cuentas deberás hacer lo siguiente: