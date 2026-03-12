El Motorola Edge 70 Fusion+ se estrena por sorpresa con una cámara vitaminada

Motorola nos ha sorprendido con la presentación de una nueva versión de uno de sus gama media más recientes y populares, el Motorola Edge 70 Fusion+. Un terminal que si bien es casi idéntico a su hermano de gama, hay que decir que mejora en uno de los aspectos clave de cualquier smartphone, la cámara de fotos. Ahí es donde este nuevo modelo está mostrando su potencial, y dándole sentido al lanzamiento de un nuevo modelo como este.

Ficha técnica del Motorola Edge 70 Fusion+

Este modelo Plus, ofrece una cámara nueva, con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. También hay un teleobjetivo de 10 megapíxeles y 3x, así como una cámara selfie de 50 megapíxeles. Por tanto, el terminal ahora mejora el ultra gran angular, dando el salto desde los 13 a los 50 megapíxeles, y añadiendo un tercer sensor de 10 megapíxeles, la mejora es clara en este sentido.

Motorola Edge 70 Fusion+ | Motorola

Por lo demás, tenemos las mismas características, lo que lo convierte en un smartphone muy solvente para la gama media, situándose en la parte más alta a nivel de rendimiento. Y es que comparte el mismo procesador, un Snapdragon 7s Gen 4, el más potente de Qualcomm para la gama media, por lo que podemos contar con un rendimiento sobrado tanto a la hora de jugar como de cualquier tarea diaria.

Es un móvil que además adopta todas las características de la versión global, la que llega a España también. Como una pantalla AMOLED con una diagonal de 6,8 pulgadas, con resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 144Hz. Por tanto hablamos de una pantalla que también a nivel de tasa de refresco es equiparable a un smartphone gaming. La batería en este caso tiene una capacidad inferior, pero elevada también.

Hablamos de una capacidad de 5200mAh, además de contar con una carga rápida de 68W. La resistencia al agua y polvo es máxima, con certificación IP68 e IP69. Por tanto parece que Motorola está escalonando el lanzamiento de sus diferentes gama media, seguramente para que cada uno de estos modelos tenga su espacio mediático a la hora de promocionarlos. DE lo contrario no tiene sentido demorar este lanzamiento solo una semana después.

Esta gama es una de las que está generando más interés entre los teléfonos de Motorola, y desde luego parece que va a posicionarse como uno de los móviles más populares en el mercado a lo largo de este 2026. Es curioso como ahora tendremos tres modelos en el mercado español, de estrenarse también en nuestras tiendas, ya que de momento del Motorola Edge 70 Fusion tenemos dos modelos disponibles ahora. Uno con batería de 5200mAh y otro con capacidad de 7000mAh, un detalle cuando menos curioso. No descartamos una cuarta versión, con esta variante Plus con ese rango de batería más alto. De momento se ha lanzado en Brasil.