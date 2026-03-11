Apple prepara una gran renovación del MacBook Pro

Todavía queda un largo camino hasta que conozcamos a los nuevos MacBook Pro de 2026. Seguramente serán presentados en otoño, pero cada vez tenemos más detalles. Y todo apunta a que Apple quiere revolucionar con su gama de ultra portátiles.

Según el conocido analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo, la compañía planea lanzar una nueva generación del portátil profesional con mejoras significativas que marcarían un antes y un después dentro de la gama.

Y teniendo en cuenta que Ming-Chi Kuo es una de las fuentes más fidedignas del sector, podemos tomarnos muy en serio sus palabras.

Todo lo que llegará al próximo MacBook Pro

La principal novedad sería la llegada de una pantalla OLED, una tecnología que ya se utiliza en muchos smartphones y tablets de gama alta, pero que aún no ha llegado a los portátiles de Apple.

Ya hemos visto cómo han funcionado los paneles tandem OLED en los iPad Pro, y ahora le toca el turno a los MacBook Pro, que por fin darán el salto de la tecnología MiniLED actual.

Además, podría llegar una versión con pantalla táctil. Aunque Apple ha defendido durante años que los Mac no necesitaban este tipo de interacción, los rumores apuntan a que la compañía estaría reconsiderando esta postura para futuros modelos. Los tiempos han cambiado, y Apple se va adaptar a las necesidades actuales.

Pero el cambio de pantalla no sería la única novedad importante. El nuevo MacBook Pro también podría estrenar un diseño más delgado, algo que Apple lleva años intentando conseguir, y que con un panel OLED más fino sí que será posible.

Además, el portátil podría integrar una Dynamic Island similar a la del iPhone, una zona interactiva alrededor de la cámara que mostraría notificaciones y diferentes controles del sistema.

Como era de esperar, los MacBook Pro estrenarán los nuevos procesadores M6 Pro y M6 Max, fabricados por TSMC utilizando un proceso de 2 nanómetros. Y podemos suponer un rendimiento y una eficiencia energética de altura.

Otra posible novedad sería la un nuevo sistema de conectividad móvil directamente en el portátil. Apple podría adaptar sus módems propios, como el C1X o el futuro C2, para que el MacBook Pro pueda conectarse a redes móviles sin depender de WiFi o del hotspot del móvil.

En cuanto a su lanzamiento, las previsiones apuntan a que este rediseño llegará entre finales de 2026. ¿Su precio? Es un misterio, pero con tanta mejora, la familia MacBook Pro será más cara que sus predecesores.