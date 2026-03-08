MacBook Neo vs MacBook Air: estas son sus diferencias

Apple ha ampliado su catálogo de portátiles con una propuesta inesperada: el nuevo MacBook Neo, un equipo pensado para convertirse en la puerta de entrada más asequible al Macbook Air.

Así que te traemos una comparativa entre el MacBook Neo y MacBook Air de 2026 para que conozcas las principales diferencias entre ambos equipos.

MacBook Neo vs MacBook Air: diseño

A nivel estético, Apple mantiene su habitual lenguaje de diseño en ambos equipos. Tanto el MacBook Neo como el MacBook Air están fabricados en aluminio y comparten ese estilo limpio y ligero que caracteriza a los portátiles de la compañía.

El MacBook Air con procesador M5 ya es oficial | Apple

En términos de peso prácticamente no hay diferencias, ya que ambos rondan los 1,2 kilos.Eso sí, el MacBook Air sigue siendo ligeramente más fino. También cambian algunos detalles del hardware.

Por ejemplo, el MacBook Neo prescinde de ciertas características premium del Air, como el teclado retroiluminado o el trackpad háptico de presión. Además, el sensor Touch ID solo está disponible en el modelo con mayor almacenamiento.

En cuanto a colores, el MacBook Neo introduce tonos más llamativos como blush, índigo o citrus, mientras que el MacBook Air mantiene acabados más clásicos como plata, medianoche o blanco estrella.

MacBook Neo vs MacBook Air: pantalla

En pantalla también hay diferencias entre el MacBook Neo y MacBook Air, como verás más adelante. Por un lado, el MacBook Neo apuesta por un panel Liquid Retina de 13 pulgadas que debería cumplir sin problemas para estudiar, navegar, ver series o trabajar con documentos.

El MacBook Air, por su parte, sube un peldaño con una pantalla algo más grande, marcos más finos y compatibilidad con tecnologías como True Tone y la gama de color P3, lo que le permite ofrecer una imagen más rica y precisa.

MacBook Neo vs MacBook Air: potencia y rendimiento

Una de las diferencias más importantes entre ambos equipos está en el procesador. El MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, el mismo que Apple integra en algunos de sus iPhone.

Pero el MacBook Air monta el nuevo chip M5, mucho más potente y diseñado específicamente para ordenadores. Y la diferencia a nivel de potencia es muy notable. Al punto de que el procesador M5 es aproximadamente un 20 % más rápido en tareas de un solo núcleo y puede llegar a ser hasta un 80 % más potente en procesos multinúcleo.

MacBook Air con procesador M5 | Apple

Además, su GPU es considerablemente más potente, lo que se notará a la hora de usar herramientas de edición de vídeo, diseño 3D o aplicaciones creativas. También hay diferencias importantes en la memoria. El MacBook Neo parte de 8 GB de memoria, mientras que el MacBook Air puede configurarse con 16, 24 o incluso 32 GB.

MacBook Neo vs MacBook Air: autonomía

La autonomía es otro punto donde el MacBook Air mantiene ventaja. Apple promete hasta 18 horas de uso en el MacBook Air, frente a las 16 horas del MacBook Neo. Además, el Air incorpora MagSafe 3 para la carga magnética, algo que el Neo no incluye y también admite carga rápida con adaptadores de mayor potencia.

MacBook Neo vs MacBook Air: conectividad

En conectividad también encontramos diferencias claras.

El MacBook Neo incluye:

WiFi 6E

Dos puertos USB C

Conector de auriculares

El MacBook Air, en cambio, añade:

WiFi 7

Dos puertos Thunderbolt 4 mucho más rápidos

Puerto MagSafe para carga

Además, el MacBook Air permite conectar hasta dos monitores externos de alta resolución, mientras que el Neo solo admite uno.

MacBook Neo vs MacBook Air: precio

En el caso del MacBook Neo, el modelo base parte de 699 euros, convirtiéndose en el Mac más barato del catálogo actual. El MacBook Air con chip M5 comienza en 1.199 euros para la versión de 13 pulgadas. La diferencia es considerable, y explica muchas de las limitaciones del Neo que queda por debajo de su rival.

¿Cuál deberías elegir?

Y llegamos a la pregunta del millón: ¿MacBook Air o MacBook Neo? Lo cierto es que todo depende del uso que vayas a darle.

El MacBook Neo está pensado para quienes quieren un Mac barato para tareas cotidianas como estudiar, navegar por internet o trabajar con documentos. También puede ser una buena opción para estudiantes o como ordenador familiar.

El MacBook Air, en cambio, sigue siendo el portátil más equilibrado de Apple. Su mayor potencia, mejor pantalla y conectividad más avanzada lo convierten en una opción mucho más preparada para el futuro.