Qué es la hobosexualidad, el término que define a las personas que buscan pareja para tener una casa

En los últimos años han aparecido en redes sociales nuevos términos para describir diferentes formas de relacionarse. Uno de ellos es la hobosexualidad, una palabra que puede llevar a confusión por su parecido con otras categorías relacionadas con la sexualidad, pero que en realidad es muy diferente.

El término hobosexual se utiliza para describir a una persona que inicia o mantiene una relación sentimental principalmente para conseguir alojamiento, apoyo económico o una mayor estabilidad material. En estos casos, el vínculo afectivo puede quedar en un segundo plano frente a la necesidad de tener un lugar donde vivir o de contar con determinados recursos.

No es una orientación sexual

Aunque la palabra termine en -sexualidad, es importante aclarar que la hobosexualidad no es una orientación sexual reconocida por la ciencia. No describe hacia quién siente atracción una persona ni forma parte de las categorías utilizadas para clasificar la orientación sexual.

Se utiliza en contextos informales, redes sociales y contenidos sobre relaciones. De hecho, el término puede utilizarse de distintas maneras y no siempre con el mismo significado.

¿Por qué se relaciona con la vivienda?

El concepto pone el foco en una situación en la que tener pareja puede convertirse también en una forma de conseguir estabilidad habitacional. Por ejemplo, una persona que no puede asumir un alquiler o que atraviesa dificultades económicas puede buscar una relación con alguien que dispone de vivienda y recursos.

Algunos psicólogos defienden que "esto no es simplemente oportunismo, sino a menudo una estrategia de supervivencia ligada a vulnerabilidades económicas, emocionales o psicosociales".

Por eso, algunos contenidos que utilizan el término lo relacionan con el aumento del coste de la vivienda y de los alquileres, aunque no existen datos científicos que permitan afirmar que la hobosexualidad sea un fenómeno social creciente o cuantificar cuántas personas responden a esta definición.