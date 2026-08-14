¿Por qué el cursor de tu ratón va a trompicones? Así puedes resolverlo

Son muchos los usuarios que optan por el uso de periféricos inalámbricos con sus ordenadores. Estos nos aportan una comodidad y libertad que no tenemos con los teclados y ratones con cable. Aunque puede que nos encontremos con problemas de conexión e incluso de micro cortes. A continuación, te contamos por que tu ratón inalámbrico va a saltos y cómo resolverlo.

Cómo solucionar el molesto lag del ratón

Quizás lo ya lo has experimentado y seguro que es una de las situaciones más frustrantes a la hora de usar el ratón. Con frecuencia el ratón no responde como no gustaría o no lo hace a tiempo. Esto puede tener su origen en interferencias con otros dispositivos, problemas de configuración o de software. La mayoría de las veces tiene solución, aunque antes hay que realizar un trabajo de diagnóstico.

El ratón Jethro V1 | Virtusx

La causa más común son los problemas con el procesador o la memoria RAM, estos a menudo se saturan, priorizando otras tareas, entre las que se encuentra la fluidez del ratón. Para averiguar si este es nuestro problema es tan sencillo como abrir el administrador de tareas, pulsando Ctrl + Mayús + Esc. Una vez que accedemos debemos comprobar si hay alguna aplicación consumiendo demasiados recursos del sistema y que no necesitamos en ese momento y cerrarla.

Si echo esto no se resuelve el problema, debemos seguir buscando, el siguiente paso a dar, es comprobar la configuración de la pantalla. A menudo usamos monitores externos y no actualizamos los drivers gráficos. Algo común en las pantallas es el uso de tasas de refresco bajas, lo que hace que el cursor se ralentice y se mueva de forma pesada. Para evitar este problema debemos comprobar si los drivers de la gráfica están actualizados y revisar la tasa de refresco de nuestro monitor situando esta al menos por encima de los 60HZ.

Este problema sobre todo lo encontramos en los ratones inalámbricos, conectados a través de Bluetooth o un receptor USB de 2.4 GHz. Las interferencias con otras señales como las del Wifi, pueden interrumpir la señal. Algo que debemos tener muy en cuenta e incluso comprobar el estado de carga de baterías y pilas.

Si de esta forma, sigue sin resolverse el problema, tendremos que comprobar si este se encuentra en el software, con controladores desactualizados o corruptos. Lo mismo sucede si usamos el controlador genérico en vez de el del dispositivo. Por lo que es importante acudir al administrador de dispositivos para actualizar estos. Si es necesario descargamos los drivers oficiales del producto desde la página del fabricante.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la limpieza del dispositivo, por lo que comprobaremos si se ha acumulado polvo en el sensor óptico, limpiándolo con un bastoncillo de forma suave. La superficie en la que usamos el ratón también influye en su comportamiento por lo que debemos evitar superficies que refractan y usar una almohadilla opaca, para mejorar el rendimiento.