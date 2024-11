Cómo abrir la puerta de tu casa con solo acercar el móvil a una pequeña etiqueta

En una casa conectada no puede faltar un control de entrada automatizado. Algo que conseguimos instalando una cerradura inteligente. Estas nos permiten abrir la puerta sin necesidad de usar las llaves. A continuación, te contamos cómo acceder a tu hogar sin ni siquiera abrir la app, simplemente acercando tu móvil, por ejemplo, a la pared.

Acerca el móvil al Dot para abrir y cerrar la puerta

Son muchos los avances en este campo, la tecnología y la conectividad, ha hecho que muchos objetos cotidianos ahora sean inteligentes y podamos controlarlos con nuestros dispositivos móviles o relojes e incluso cuando no nos encontramos en casa a distancia. Un claro ejemplo de estos son las cerraduras inteligentes, además de ser funcionales permiten abrir la puerta de nuestro domicilio sin necesidad de usar las llaves, algo muy práctico, por ejemplo, si salimos a practicar deporte o si no queremos darle aún las llaves de casa a nuestros hijos, pero si permitirle el acceso a la vivienda. De manera que no tenemos que preocuparnos porque pierdan las llaves.

Dot Yale para apertura de puerta | Yale

Muchas de estas cerraduras se pueden controlar a través de la aplicación móvil e incluso con la ayuda de un reloj inteligente. Otras además se les puede añadir un teclado adicional desde el que o bien con la huella dactilar o a través de un código numérico podemos abrir o cerrar la puerta, dependiendo de las necesidades. Otras cerraduras como las Yale permiten un método adicional de apertura, a través del denominado “Yele dot”. Se trata de un pequeño botón adhesivo, que podemos colocar junto a la puerta y que permite interactuar con nuestro móvil y la cerradura.

Funciona a través de NFC, por lo que, si el móvil dispone de esta tecnología, podremos abrir o cerrar la puerta de forma segura simplemente acercándose al dot. Aunque previamente debemos haber instalado la app, y configurado esta opción. Para que funcione correctamente y que sea seguro, este debe estar situado en un lugar cerca de la cerradura para asegurarnos de la buena comunicación entre ambos. Por lo que una vez situado y configurado correctamente, solo debemos acercar nuestro móvil desbloqueado al dot, y de forma inmediata, comenzará a funcionar la cerradura.

Así podemos olvidarnos las llaves en casa y salir solo con nuestro móvil. Este se ha convertido en un compañero inseparable, y no necesitamos nada más, ya que además de mantenernos conectados, nos da la oportunidad de realizar pagos, guiarnos en una ruta, pedir ayuda si la necesitamos o incluso identificarnos mediante aplicaciones como Mi DGT.

La evolución en este campo está siendo vertiginosa, con la aparición de modelos mucho más compactos, potentes y rápidos a la vez que seguros. Lo que les convierte por derecho propio en gadgets completamente fiables y seguros. con los que además podemos llevar a cabo un control de acceso a nuestra vivienda, algo que podemos hacer añadiendo usuarios. De manera que no tenemos que dejarle las llaves a nadie en caso de emergencia, ya que podemos conceder acceso de manera temporal si es necesario.