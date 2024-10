Este gadget te permite abrir tu electrocerradura con el móvil

En una casa inteligente no puede faltar una cerradura con la podamos abrir la puerta de entrada sin movernos del sofá o salir de casa sin llaves, abriendo la puerta con solo la ayuda del teléfono móvil. A continuación, te contamos cómo convertir en inteligente la puerta de la cancela o portal.

Abre la puerta de acceso a tu casa con la ayuda del móvil

Para aquellos usuarios que apuestan por un hogar conectado, hacer que la puerta de entrada a su casa sea también inteligente, puede ser una prioridad. Esto de la domótica engancha, comenzamos automatizando el encendido y apagado de las luces, seguimos por las persianas y al final terminamos queriendo poder abrir la puerta de casa sin movernos del sofá.

Sistema de control del acceso FUSYTULY | FUSYTULY

Cuanto se trata de la puerta blindada de acceso a la casa, es algo más sencillo solo tenemos que acudir a cerraduras inteligentes, que incluso con algunos modelos no hace falta ni cambiar el bombín. Pero la cosa se complica cuando lo que queremos es automatizar la apertura de la puerta del portal o de la cancela de entrada. Si no contamos con nada más que la cerradura, no tenemos portero automático y no queremos aumentar el gasto ni complicarnos la existencia, podemos optar por la instalación de una cerradura electrónica Wifi con teclado RFID. Aunque no existen muchas alternativas un buen ejemplo puede ser esta que encontramos en Amazon, FUSYTULY Kit de Sistema de Control de Acceso WiFi.

Una cerradura que eléctrica que permite la conexión y control de acceso por Wifi que permite agregar la tarjeta de usuario, abrir la puerta y ver el registro de desbloqueo. Cuenta con un teclado de acceso y 15 llaves programables para diferentes usuarios. Fácil de instalar y configurar, no solo no tendremos que ir cargados con las llaves, sino que además podemos llevar un registro del acceso, así como abrir la puerta directamente desde el móvil. Funciona con la aplicación “tuya” la cual es compatible con una amplia selección de dispositivos.

Una opción del todo segura, ya que nos solo podemos añadir una contraseña privada para acceder a nuestro domicilio, incluso sin usar el móvil. Y crear códigos temporales, de un solo uso por si necesitamos darle acceso de forma temporal a una persona. Otra opción es programar las llaves de acceso para diferentes usuarios, personalizándolas para cada uno con su nombre, con el fin de identificarlos rápidamente. También incluye un botón adicional de salida, el cual podemos instalar en el interior de nuestra vivienda, y usarlo como pulsador para abrir.

Incluso, podemos configurar la puerta para que se mantenga abierta durante un tiempo determinado, algo que puede ser muy útil cuando tenemos que acceder de forma continuada en un espacio corto de tiempo, por ejemplo, mientras descargamos la compra del coche. De esta manera, tendremos un control del acceso a nuestro hogar no solo más fácil y seguro, sino controlado.